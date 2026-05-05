El elenco comodorense derrotó 6-3 a Club Alemán B de Mendoza por la 2ª fecha del certamen que se juega en Misiones. Este martes se mide con Newell’s en el cierre de la fase de grupos.

Lanús obtuvo su segunda victoria en el Nacional de Clubes C20 Norte de futsal

Lanús de Comodoro Rivadavia logró este lunes su segunda victoria en el Torneo Nacional de Clubes C20 Norte de fútbol de salón que se juega en la localidad de Montecarlo, en la provincia de Misiones.

En ese contexto, el elenco “granate” se impuso por 6-3 ante Club Alemán B de Mendoza y de ese modo sumó -en el Grupo “B”- el segundo éxito en fila, ya que el domingo, en el debut, le había ganado 3-2 a Jotita Futsal de Misiones Interior.

El equipo chubutense, quien es el único representante de la ciudad y de la provincia, hará este martes, desde las 15, su tercera actuación, cuando se enfrente en el gimnasio del club Huracán ante Newell’s Old Boys de Rosario en el cierre de la fase de grupos. El equipo de la provincia de Santa Fe, tiene un triunfo y una victoria.

Este certamen lo organiza la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, y la AMoFuSa de Montecarlo (Asociación Montecarlo de Fútbol de Salón), con la participación de 24 equipos.

Panorama de la 1ª fecha

Grupo “A”

- Rivadavia Seguros (Misiones) 8 / Mariano Moreno (Paraná) 0.

- Jockey Club B (Mendoza) 0 / Nueva Era 3.

Grupo “B”

- Club Alemán B (Mendoza) 3 / Lanús (Comodoro Rivadavia) 6.

- Jotita Futsal (Misiones) 3 / Newell’s Old Boys (Rosario) 2.

Grupo “C”

- Cariocas FC (Tucumán) 2 / Villa Hipódromo (Mendoza) 3.

- Los Lapachos (Misiones) 1 / José Hernández (Paraná) 2.

Grupo “D”

- Club Alemán A (Mendoza) 3 / Gymnasium (Tucumán) 3.

- La Vida (Santa Fe) 1 / Deportivo Esquina (Corrientes) 7.

Grupo “E”

- La N Futsal (Montecarlo) 2 / Atlético Neuquen (Paraná) 2.

- La Placita (Montecarlo) 2 / Jockey Club A (Mendoza) 8.

Grupo “F”

- Los Pinos (Corrientes) 2 / Don Bosco (Paraná) 2.

- Atlético Tucumán (Tucumán) 5 / Godoy Cruz (Mendoza) 2.

Programa de la 3ª fecha

MARTES 5

En el Club Huracán

- 13:30 La Vida vs Club Alemán A; Grupo D.

- 15:00 Newell’s Old Boys vs Lanús; B.

- 16:30 Los Lapachos vs Cariocas FS; C.

- 18:00 Villa Hipódromo vs José Hernández; C.

- 19:30 Jockey Club A vs LAN; E.

- 21:00 La Placita vs Atlético Neuquen; E.

En el Polideportivo Montecarlo

- 13:30 Atlético Tucumán vs Los Pinos; Grupo F.

- 15:00 Don Bosco vs Godoy Cruz; F.

- 16:30 Nueva Era vs Mariano Moreno; A.

- 18:00 Jotita Futsal vs Club Alemán; B.

- 19:30 Gymnasium vs Deportivo Esquina; D.

- 21:00 Rivadavia Seguros vs Jockey Club B; A.