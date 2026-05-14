El Team Antileo se destacó en el festival "Patagonia Rebelde"

La delegación comodorense Team Antileo de kickboxing, bajo la dirección de Marcos Antileo, viajó la última semana a Las Heras, Santa Cruz, para ser parte del festival Patagonia Rebelde, en el Gimnasio Municipal 11 de Julio.

Casi una veintena de competidores comodorenses dejaron un saldo de 8 victorias, 2 empates y 3 derrotas, además de seis pequeños que hicieron sus primeros pasos con exhibiciones.

Se trató de la octava edición de este evento en Las Heras. “Nos venimos muy contentos por el desempeño de los chicos. Llevamos 19 jóvenes a competir y tuvimos 8 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Llevamos 6 niños que realizaron sus primeros pasos con exhibiciones”, comentó Marcos Antileo, director del Team Antileo, quien destacó a los nuevos juveniles con proyección.

En Las Heras resultaron victoriosos Keila Cárdenas, Nahiara Pissa, Ángel Tamis, Jonathan Uribe, Lola Antileo, Leonardo Navarro, Brisa Onieva y Lourdes Lillo.

“Una gran actuación del juvenil Jonathan Uribe que sigue invicto. También trajimos a Comodoro la copa femenina que ganó Lola Antileo. Agradecemos como siempre al Ente Comodoro Deportes, a la empresa Vermaz, al señor Ándres Verde, familia Cárdenas y a todos los padres y familia que nos acompañaron y ayudan para poder tener estas experiencias. Los esperamos en el Team Antileo, Carrero Patagónico 3368 del Barrio Juan XXIII”, sentenció Marcos Antileo.

43b65004-b557-4d49-bda6-b8d60d84954b Foto: Prensa Comodoro Deportes.