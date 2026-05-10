Werner volvió a la victoria en el TC

El piloto entrerriano, con Ford Mustang, se impuso en la 5ª fecha que se corrió en Termas de Río Hondo. Abandonó el comodorense Marcelo Agrelo.

El Gran Premio Fotón de Termas de Río Hondo lo ganó Mariano Werner, que voló con el Ford Mustang del Fadel Memo Corse en el circuito perimetral y llegó a su victoria número 29 en el Turismo Carretera. El “Zorro” de Paraná triunfó de punta a punta y cortó una racha de 13 carreras sin ganar. Matías Rossi fue segundo con el Toyota Camry del Pradecon Racing y tercero terminó Mauricio Lambiris con el Ford Mustang del Gurí Martínez Competición, informó la ACTC.

Por su parte, el piloto comodorense Marcelo Agrelo, con Torino del Trotta Racing, abandonó a once vueltas para el final. “Veníamos dentro del top ten hasta que una piedra rompió el radiador. A seguir trabajando e insistiendo ya va a cambiar la cosa”, afirmó el sureño en su página de Facebook.

Mientras que el rawsense Lucas Valle, con Chevrolet Camaro del RV Racing, finalizó en el 24º puesto.

Mariano Werner con este triunfo queda a uno de los 30, y cumple 16 años consecutivos con al menos una victoria, con una racha que comenzó en 2011.

“Se dio todo, son de esos fin de semanas perfectos, que se tienen que dar así. Anduvimos bien en clasificación, pegamos un salto de calidad con todo el grupo humano, junto a los hermanos Riva en los motores y es real que en la serie, la maniobra que me permitió superarlo a Dianda, tuvimos el privilegio y que los demás tuvieron la mala suerte del pace car. Ahora tenemos la mochila del peso pero sin duda de que ganar era necesario y todo el equipo trabajó para esto”, expresó el ganador en declaraciones a la ACTC.

La largada tenía a dos históricos como lo son Mariano Werner y Matías Rossi, donde el “Zorro” de Paraná mantuvo el primer lugar, y comenzó a distanciarse de sus rivales. Marco Dianda intentó entrar al tercer escalón del podio, ocupado por Mauricio Lambiris, pero el uruguayo lo defendió bien. La carrera transcurrió sin cambios en los primeros puestos y los del podio comenzaron a distanciarse del resto, y entre sí. En las relargadas no hubo sorpresas y el top 10 se mantuvo tranquilo.

Finalmente Mariano imprimió un ritmo demoledor, y ganó de inicio a fin en Termas de Río Hondo. El podio lo complementó Rossi, que llega a 67 podios en el TC, y lo cerró Mauricio Lambiris, que ya lleva 3 podios en 5 carreras de lo que va del 2026. Cuarto fue Marco Dianda y quinto terminó Christian Ledesma.

El campeonato sigue liderado por Castellano -que aún no conoce quedar afuera de los nueve- con 162 puntos. José Manuel Urcera continua escoltando pero se acerca a solo 5 puntos y Lambiris continua en el tercer lugar con 150 unidades. Rossi con el segundo puesto se acomodó cuarto con 134; Diego Azar sigue con el buen funcionamiento con 126.5; y Hernán Palazzo aseguró 125.5 puntos. Werner con la victoria se reacomodó luego de un inicio complicado y se acerca a los primeros puestos con 113 puntos.

La próxima edición del Turismo Carretera es el 30 y 31 de mayo en Alta Gracia, Córdoba, por la sexta fecha del calendario del 2026.

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Panorama – 25 vueltas

1º Mariano Werner (Ford Mustang) 44’12”698/1000

2º Matías Rossi (Toyota Camry) a 2’233/1000

3º Mauricio Lambiris (Ford Mustang) a 3’443/1000

4º Marco Dianda (Dodge Challenger) a 7’214/1000

5º Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) a 17’763/1000

6º José Manuel Urcera (Toyota Camry) a 18’295/1000

7º Otto Fritzler (Mercedes Benz) a 18’676/1000

8º Hernán Palazzo (Toyota Camry) a 19’866/1000

9º Jonatan Castellano (Dodge Challenger) a 20’610/1000

10º Diego Azar (Mercedes Benz) a 20’931/1000

24º Lucas Valle (Chevrolet Camaro) a 50’401/1000

50º Marcelo Agrelo (Torino) a 11 vueltas