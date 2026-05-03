El piloto comodorense, con Peugeot 208, sumó buenos puntos en la 4ª fecha que se corrió en San Juan, y en donde se impuso Exequiel Bastidas (Toyota Yaris).

Renzo Blotta terminó 5º en la final de la Clase 2 del TN

El comodorense Renzo Blotta, al comando de un Peugeot 208, terminó este domingo en el quinto puesto durante la cuarta fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se corrió en autódromo San Juan Villucum.

El tiempo del joven piloto sureño, que durante la mañana ocupó el segundo lugar en la primera serie del TN, fue de 30’56”781/1000, a 4’884/1000 del vencedor que fue Exequiel Bastidas, también del equipo Ale Bucci Racing.

Con ese resultado, Blotta sumó buenos puntos y del puesto 13º saltó al 8º lugar con 66 puntos. El campeonato tiene como líder al salteño Francisco Coltrinari con 131 unidades.

La final, que se corrió a 15 vueltas, tuvo como ganador a Bastidas (Toyota Yaris), quien llegó escoltado por Tomás Vitar (Nissan March) y por Coltrinari (Peugeot 208). Sin embargo, Vitar luego sufrió un recargo por lo que bajó al cuarto puesto, quedando Coltrinari segundo y tercero Juan Martín Eluchans (Toyota Yaris).

El vencedor terminó la carrera con un tiempo de 30’51”919/1000.

Los diez primeros puestos se completaron Vitar, Blotta, Juan Ignacio Canela (Toyota Yaris), Martín Lestón (Peugeot 208), Lucas Petracchini (Toyota Yaris), Nicolás Posco (Ford Fiesta) y Pedro Grippo (Toyota Yaris).

La quinta fecha de la temporada se correrá el 6 y 7 de junio en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

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Panorama – 15 vueltas

1º Exequiel Bastidas (Toyota Yaris) 30’51”919/1000

2º Francisco Coltrinari (Peugeot 208) a 2’835/1000

3º Juan Eluchans (Toyota Yaris) a 4’103/1000

4º Tomás Vitar (Nissan March) a 4’104/1000

5º Renzo Blotta (Peugeot 208) a 4’884/1000

6º Juan Ignacio Canela (Toyota Yaris) a 5’359/1000

7º Martín Lestón (Peugeot 208) a 5’480/1000

8º Lucas Patracchini (Toyota Yaris) a 5’777/1000

9º Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic) a 6’231/1000

10º Pedro Grippo (Toyota Yaris) a 9’505/1000