Franco Colapinto fue 8º en Miami e igualó su mejor posición en la F-1

El piloto argentino, con Alpine, sumó puntos en el Gran Premio de este domingo. El italiano Andrea Kimi Antonelli logró su tercera victoria seguida.

El piloto argentino Franco Colapinto, con Alpine, finalizó este domingo en el octavo puesto durante el Gran Premio de Miami, que la Fórmula 1 desarrolló en el Autódromo Hard Rock y que tuvo como ganador al italiano Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes, logrando así su tercera victoria en fila.

El piloto argentino igualó su mejor actuación histórica en la categoría -como en 2024 con Williams en el GP de Azerbaiyán-, destacándose en un fin de semana sólido ante la presencia de Lionel Messi, el crack de la Selección Argentina y estrella del Inter Miami.

Fue una carrera que empezó complicada para Alpine. En la misma vuelta que abandonó el francés Isack Hadjar, también tuvo que retirarse el coequiper del bonarense. Pierre Gasly, que también había hecho un gran papel, fue uno de los primeros en seguir el resto de la competencia desde los pits.

A poco más de 20 vueltas para el final, el ex Williams sorprendía y hasta invitaba a soñar con un podio. Por detrás de un imparable Kimi Antonelli que el sábado marcó la pole, el argentino le hacía frente a los gigantes como el británico Lando Norris y el neerlandés Max Verstappen.

La carrera del piralense fue muy buena pero ese cuarto lugar que supo ocupar se apagó cuando entró a boxes para cambiar neumáticos. Finalmente, la vicoria del Gran Premio de Miami fue para Antonelli. Y el argentino terminó octavo para sumar unidades en la grilla de pilotos.

“Muy feliz, contento con el resultado, con la mejoría, la performance que tuvimos el fin de semana que fue realmente muy positivo. Contento con los puntos, agradecido al equipo por el esfuerzo de haber traído las mejoras, el chasis nuevo, fue un paquete grande, que si bien no tuve el alerón de atrás, son mejoras muy grandes y me ayudaron a estar más competitivos y feliz de haber encontrado el rumbo y sumar puntos”, expresó Colapinto luego de su gran actuación en Miami.

Cabe destacar que la competencia, que estaba prevista correrse a partir de las 17, cambió a último momento de horario -se largó a las 14- ya que el pronóstico del tiempo anunciaba fuertes tormentas.