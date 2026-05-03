Federico Montans ganó por primera vez en el Top Race

El piloto de Mar de Ajó se impuso este domingo en la tercera fecha de la temporada que se corrió en Concordia, provincia de Entre Ríos.

En un domingo soleado, se cerró la 3° fecha “Gran Premio NEXON” del 32° Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos, donde Federico Montans alcanzó su primera victoria en la categoría luego de una gran maniobra en las últimas vueltas sobre Marcelo Ciarrocchi.

El piloto de Mar de Ajo demostró un gran ritmo en la final que lo tuvo como líder indiscutido hasta que Marcelo Ciarrocchi con el Ford Mondeo #40 del Halcón Motorsport lo superó en la última curva por dentro. A partir de ahí, el piloto de Almafuerte, Córdoba, sacó una diferencia sobre sus perseguidores.

Mientras tanto el espectáculo de la final se centraba en los puestos de atrás, ya que Nereo Queijeiro con el Fiat Cronos #105 del Octanos Competición buscaba avanzar sobre Ayrton Gardoqui (Fiat Cronos #22) y Diego Verriello (Fiat Cronos #101). En el cuarto lugar se ubicaba Claudio Domínguez, que venía haciendo una gran carrera, pero entró pasado en el curvón y perdió varios lugares.

Llegando a los últimos seis minutos de competencia aparecía la gran pelea por el segundo y tercer puesto, entre Federico Montans, Juan Pablo Traverso (3° en ese momento) y Nereo Queijeiro (4°), protagonizando en algunas ocasiones peleas e intentos de maniobras de sobrepaso. Al final Federico lograba sacar diferencias sobre el de San Nicolás y de Lomas del Mirador, recortándole distancia al líder Ciarrocchi.

A dos vueltas de finalizar la carrera, Montans con el Lexus #26 del JM Motorsport lograba superar, con una notable maniobra en la chicana, a Marcelo Ciarrocchi (Ford Mondeo #40 - Halcón Motorsport). Un golpe de escena que le permitió al piloto de Mar de Ajo lograr su primer triunfo en la categoría luego de completar las 14 vueltas de la competencia con un tiempo de 28m39s236/1000 a una velocidad promedio de 149.744km/h.

Marcelo Ciarrocchi terminó segundo Ford Mondeo #40 del Halcón Motorsport a 1.448/1000 y tercero Juan Pablo Traverso con el Fiat Cronos #17 del Octanos Competición a 2.482/1000.

Entre los primeros cincos de la carrera quedaron Nereo Queijeiro (Fiat Cronos #105 – Octanos Competición) y Julián Ramos (Lexus #54 – JLS Motorsport-Corsi Sport).

En la Copa Master la victoria fue para Federico Montans seguido por Carlos Guttlein (Lexus #33 – Guevara Competición) y Alejandro Irazusta (Lexus #92 – LFB Racing Team).

Cumplidas 3 fechas, el 32° Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina lo lidera Marcelo Ciarrocchi (Halcón Motorsport) con 94 puntos, seguido por Juan Pablo Traverso (Octanos Competición) con 45, Diego Verriello (Octanos Competición) con 42, Federico Montans (JM Motorsport) con 38 y quinto se ubica Nereo Queijeiro (Octanos Competición) con 37 unidades.