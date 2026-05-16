Se disputan las finales de la 3ª fecha del automovilismo zonal

Con las clasificaciones y luego series, este sábado continuó en Trelew la actividad oficial correspondiente a la 3ª fecha del campeonato zonal pista de automovilismo.
El “Gran Premio Mar y Valle” tuvo así su segunda jornada en el circuito trelewense de 2.750 metros de extensión, competencia que organiza la Asociación Mar y Valle, con fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo.
La tarde tuerca en el Valle continuó con las series. La primera en salir fue la Monomarca Renault 12, que tuvo como vencedores a Abel Panquilto (7’28”220/1000) en la primera batería, mientras que en la segunda, el ganador fue su padre Marcos (7’26”434/1000), el actual campeón de la categoría.
Mientras tanto en el TC Austral, categoría que corrió una sola serie, el ganador fue para el Ford Falcon de Sergio Larreguy (6’46”707/1000), seguido de la Dodge de Miguel Otero, mientras que el tercer puesto quedó para el deseadense Emanuel García, con Ford Fairlane.
A continuación salió a la pista el TC Patagónico, categoría que está cumpliendo 50 años. El líder del campeonato Emanuel Abdala, con Chevrolet, no pudo ser parte de la batería por problemas con la caja de cambios. Mientras que largaron adelante los hermanos López, ambos con la marca del moño.
La victoria -séptima en series- quedó para el puntero Emiliano López con un tiempo de 6’22”843/1000, seguido de su hermano Nazareno, mientras que tercero fue el madrynense Marcos Laudonio.
Por su parte, en el TP Gol 1.6 cc, Arian Gómez se quedó con el triunfo en la primera serie. Su tiempo fue de 6’58”114/100, seguido de Martín Coronel, mientras que tercero fue Benjamín Conti, quien había largado adelante.
Mientras que en la segunda batería, la victoria fue para Fabián López (6’59”792/1000), seguido de Nicolás D’Elía y Maximiliano Valle.
La tarde trelewense llegó a su fin con las tres series del TP 1.100cc. En la primera, la victoria -primera en la categoría- la logró Federico Rinaudi, quien superó en los últimos metros para quedarse con el primer lugar. El ganador, que empleó un tiempo de 7’47”005/1000, llegó escoltado por Martín Muñoz, quien había largado en punta, y Mariano Ayup, quien por momentos también lideró la competencia.
La segunda serie, mientras tanto, el triunfo fue para Santiago Villar, escoltado por el campeón Martín Jones, mientras que Pablo Arabia llegó en la tercera ubicación.
Mientras que en la tercera serie, la victoria quedó en poder de Daniel Lara (7’45”994/1000), quien se quedó con el primer puesto recién en los últimos tramos de la carrera. Segundo llegó Rubén Grier, que estuvo liderando la prueba, mientras que Santiago Acevedo culminó tercero.
De esa manera, se fue el segundo día de competencia en Trelew. Este domingo, se realizarán por la mañana las pruebas de tanques llenos, mientras que las finales darán comienzo a las 12. La primera en salir en pista será la de los R-12 con los Panquilto largando en la punta.
Panorama
Renault 12
1ª Serie
1º Abel Panquilto 7’28”220/1000
2º Javier Casas a 0’253/1000
3º Cristian Marsicano a 0’356/1000
4º Danilo Pachmann a 4’020/1000
5º Héctor Montenegro a 4’087/1000
6º Franco Allochi a 4’687/1000
7º Carlos Rodríguez a 8’652/1000
8º Sebastián Marsicano a 15’035/1000
2ª Serie
1º Marcos Panquilto 7’26”434/1000
2º René Ludden a 0’091/1000
3º Juan Carlos Kristiansen a 0’492/1000
4º Federico Baima a 0’845/1000
5º Juan José Campano s 0’997/1000
6º Lucas Nicolía a 2’724/1000
7º Gianfranco Mesiti a 3’111/1000
8º Ayrton Roberts a 3’465/1000
9º José Carrasco a 18’281/1000
10º Eduardo Soto a 24’489/1000
TC Austral – Serie Unica
1º Sergio Larreguy 6’46”707/1000
2º Miguel Otero a 3’129/1000
3º Emanuel García a 4’225/1000
4º Eduardo Varone a 6’355/1000
5º Javier Hernández a 7’089/1000
7º Daniel Sauthier a 19’371/1000
8º Rubén Pires a 52’104/1000
9º Javier Figueroa a 2 vueltas
TC Patagónico – Serie Unica
1º Emiliano López 622”843/1000
2º Nazareno López a 0’367/1000
3º Marcos Laudonio a 2’415/1000
4º Axel Oliver a 4’031/1000
5º Tomás Oliver a 7’648/1000
6º Julio Sosa a 12’277/1000
7º Sebastián Gatica a 12’552/1000
8º Christian Abdala a 14’553/1000
9º Daniel Laudonio a 22’052/1000
10º Pablo Pires a 3 vueltas
Excluido: Joel Patterson
TP Gol 1.6
1ª Serie
1º Arian Gómez 6’58”114/1000
2º Martín Coronel a 0’403/1000
3º Benjamín Conti a 0’612/1000
4º Nicolás Vales a 1’978/1000
5º Daniel Miranda a 2’187/1000
6º Agustín Montecino a 6’382/1000
7º Daniel James a 7’780/1000
8º Agustín Vera a 8’339/1000
9º Flavio Carugo a 8’371/1000
2ª Serie
1º Fabián López 6’59”792/1000
2º Nicolás D’Elía a 0’537/1000
3º Maximiliano Valle a 2’371/1000
4º Alberto Vitorino Pinto a 2’417/1000
5º Martín Ebene a 2’702/1000
6º Santiago Gamba a 3’089/1000
7º Ayrton Sierra a 8’792/1000
8º Fernando Przybytek a 9’357/1000
9º Lucas Vega a 24’162/1000
10º Nicolás Rodríguez a 2 vueltas
TP 1.100cc
1ª Serie
1º Federico Rinardi 7’47”005/1000
2º Martín Muñoz a 0’191/1000
3º Mariano Ayup a 0’394/1000
4º Javier Márquez a 0’945/1000
5º Franco Vallejos a 1’088/1000
6º Gino Finiguerra a 2’366/1000
7º Luciano Centeno a 3’612/1000
8º Franco Fernández a 13’036/1000
9º Ariel Basualdo a 20’660/1000
10º Isaías Calisto a 22’769/1000
11º Franco Bustos a 23’864/1000
2ª Serie
1º Santiago Villar 7’43”238/1000
2º Martín Jones a 0’063/1000
3º Pablo Arabia a 1’186/1000
4º Cristian Augusto a 5’746/1000
5º Joaquín Weise a 6’273/1000
6º Ian Awstin a 5’892/1000
7º Enrico Fratesi a 5’894/1000
8º Agustín Díaz a 6’242/1000
9º Daniel Nogales a 15’433/1000
10º Nicolás Nai a 16’242/1000
11º Maximiliano Vega a 16’940/1000
3ª Serie
1º Diego Lara 7’45”994/1000
2º Rubén Grier a 0’084/1000
3º Santiago Acevedo a 0’223/1000
4º Leonardo Carrión a 0’457/1000
5º Luciano Matazmala a 0’467/1000
6º Brian Yorio a 9’926/1000
7º Angel Mano a 10’438/1000
8º Ramiro Lorenzi a 20’738/1000
9º Darío Lombardo a 27’137/1000