Se disputan las finales de la 3ª fecha del automovilismo zonal

El Gran Premio “Asociación Mar y Valle” llega este domingo a su fin en el autódromo de Trelew. Las finales se largan a las 12.

Con las clasificaciones y luego series, este sábado continuó en Trelew la actividad oficial correspondiente a la 3ª fecha del campeonato zonal pista de automovilismo.

El “Gran Premio Mar y Valle” tuvo así su segunda jornada en el circuito trelewense de 2.750 metros de extensión, competencia que organiza la Asociación Mar y Valle, con fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo.

La tarde tuerca en el Valle continuó con las series. La primera en salir fue la Monomarca Renault 12, que tuvo como vencedores a Abel Panquilto (7’28”220/1000) en la primera batería, mientras que en la segunda, el ganador fue su padre Marcos (7’26”434/1000), el actual campeón de la categoría.

Mientras tanto en el TC Austral, categoría que corrió una sola serie, el ganador fue para el Ford Falcon de Sergio Larreguy (6’46”707/1000), seguido de la Dodge de Miguel Otero, mientras que el tercer puesto quedó para el deseadense Emanuel García, con Ford Fairlane.

A continuación salió a la pista el TC Patagónico, categoría que está cumpliendo 50 años. El líder del campeonato Emanuel Abdala, con Chevrolet, no pudo ser parte de la batería por problemas con la caja de cambios. Mientras que largaron adelante los hermanos López, ambos con la marca del moño.

La victoria -séptima en series- quedó para el puntero Emiliano López con un tiempo de 6’22”843/1000, seguido de su hermano Nazareno, mientras que tercero fue el madrynense Marcos Laudonio.

Por su parte, en el TP Gol 1.6 cc, Arian Gómez se quedó con el triunfo en la primera serie. Su tiempo fue de 6’58”114/100, seguido de Martín Coronel, mientras que tercero fue Benjamín Conti, quien había largado adelante.

Mientras que en la segunda batería, la victoria fue para Fabián López (6’59”792/1000), seguido de Nicolás D’Elía y Maximiliano Valle.

La tarde trelewense llegó a su fin con las tres series del TP 1.100cc. En la primera, la victoria -primera en la categoría- la logró Federico Rinaudi, quien superó en los últimos metros para quedarse con el primer lugar. El ganador, que empleó un tiempo de 7’47”005/1000, llegó escoltado por Martín Muñoz, quien había largado en punta, y Mariano Ayup, quien por momentos también lideró la competencia.

La segunda serie, mientras tanto, el triunfo fue para Santiago Villar, escoltado por el campeón Martín Jones, mientras que Pablo Arabia llegó en la tercera ubicación.

Mientras que en la tercera serie, la victoria quedó en poder de Daniel Lara (7’45”994/1000), quien se quedó con el primer puesto recién en los últimos tramos de la carrera. Segundo llegó Rubén Grier, que estuvo liderando la prueba, mientras que Santiago Acevedo culminó tercero.

De esa manera, se fue el segundo día de competencia en Trelew. Este domingo, se realizarán por la mañana las pruebas de tanques llenos, mientras que las finales darán comienzo a las 12. La primera en salir en pista será la de los R-12 con los Panquilto largando en la punta.

Panorama

Renault 12

1ª Serie

1º Abel Panquilto 7’28”220/1000

2º Javier Casas a 0’253/1000

3º Cristian Marsicano a 0’356/1000

4º Danilo Pachmann a 4’020/1000

5º Héctor Montenegro a 4’087/1000

6º Franco Allochi a 4’687/1000

7º Carlos Rodríguez a 8’652/1000

8º Sebastián Marsicano a 15’035/1000

2ª Serie

1º Marcos Panquilto 7’26”434/1000

2º René Ludden a 0’091/1000

3º Juan Carlos Kristiansen a 0’492/1000

4º Federico Baima a 0’845/1000

5º Juan José Campano s 0’997/1000

6º Lucas Nicolía a 2’724/1000

7º Gianfranco Mesiti a 3’111/1000

8º Ayrton Roberts a 3’465/1000

9º José Carrasco a 18’281/1000

10º Eduardo Soto a 24’489/1000

TC Austral – Serie Unica

1º Sergio Larreguy 6’46”707/1000

2º Miguel Otero a 3’129/1000

3º Emanuel García a 4’225/1000

4º Eduardo Varone a 6’355/1000

5º Javier Hernández a 7’089/1000

7º Daniel Sauthier a 19’371/1000

8º Rubén Pires a 52’104/1000

9º Javier Figueroa a 2 vueltas

TC Patagónico – Serie Unica

1º Emiliano López 622”843/1000

2º Nazareno López a 0’367/1000

3º Marcos Laudonio a 2’415/1000

4º Axel Oliver a 4’031/1000

5º Tomás Oliver a 7’648/1000

6º Julio Sosa a 12’277/1000

7º Sebastián Gatica a 12’552/1000

8º Christian Abdala a 14’553/1000

9º Daniel Laudonio a 22’052/1000

10º Pablo Pires a 3 vueltas

Excluido: Joel Patterson

TP Gol 1.6

1ª Serie

1º Arian Gómez 6’58”114/1000

2º Martín Coronel a 0’403/1000

3º Benjamín Conti a 0’612/1000

4º Nicolás Vales a 1’978/1000

5º Daniel Miranda a 2’187/1000

6º Agustín Montecino a 6’382/1000

7º Daniel James a 7’780/1000

8º Agustín Vera a 8’339/1000

9º Flavio Carugo a 8’371/1000

2ª Serie

1º Fabián López 6’59”792/1000

2º Nicolás D’Elía a 0’537/1000

3º Maximiliano Valle a 2’371/1000

4º Alberto Vitorino Pinto a 2’417/1000

5º Martín Ebene a 2’702/1000

6º Santiago Gamba a 3’089/1000

7º Ayrton Sierra a 8’792/1000

8º Fernando Przybytek a 9’357/1000

9º Lucas Vega a 24’162/1000

10º Nicolás Rodríguez a 2 vueltas

TP 1.100cc

1ª Serie

1º Federico Rinardi 7’47”005/1000

2º Martín Muñoz a 0’191/1000

3º Mariano Ayup a 0’394/1000

4º Javier Márquez a 0’945/1000

5º Franco Vallejos a 1’088/1000

6º Gino Finiguerra a 2’366/1000

7º Luciano Centeno a 3’612/1000

8º Franco Fernández a 13’036/1000

9º Ariel Basualdo a 20’660/1000

10º Isaías Calisto a 22’769/1000

11º Franco Bustos a 23’864/1000

2ª Serie

1º Santiago Villar 7’43”238/1000

2º Martín Jones a 0’063/1000

3º Pablo Arabia a 1’186/1000

4º Cristian Augusto a 5’746/1000

5º Joaquín Weise a 6’273/1000

6º Ian Awstin a 5’892/1000

7º Enrico Fratesi a 5’894/1000

8º Agustín Díaz a 6’242/1000

9º Daniel Nogales a 15’433/1000

10º Nicolás Nai a 16’242/1000

11º Maximiliano Vega a 16’940/1000

3ª Serie

1º Diego Lara 7’45”994/1000

2º Rubén Grier a 0’084/1000

3º Santiago Acevedo a 0’223/1000

4º Leonardo Carrión a 0’457/1000

5º Luciano Matazmala a 0’467/1000

6º Brian Yorio a 9’926/1000

7º Angel Mano a 10’438/1000

8º Ramiro Lorenzi a 20’738/1000

9º Darío Lombardo a 27’137/1000