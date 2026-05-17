Arian Gómez festejó su segunda victoria seguida en el TP Gol 1.6

Fue uno de los ganadores de la 3ª fecha del campeonato zonal de automovilismo que se corrió en Trelew. Los otros vencedores fueron Cristian Marsicano (Renault 12), Sergio Larreguy (TC Austral), Marcos Laudonio (TC Patagónico) y Santiago Villar (TP 1.100cc).

Se corrió este domingo en el autódromo de Trelew la tercera fecha del campeonato zonal pista de automovilismo, dejando como ganadores a Cristian Marsicano en los Renault 12, Sergio Larreguy en el TC Austral, Marcos Laudonio en el TC Patagónico, Arian Gómez -por segunda vez seguida- en el TP Gol 1.6 y

Antes de iniciarse las finales del Gran Premio “Asociación Mar y Valle”, se vivió un momento muy emotivo ya que se recordó a Oscar “Galenso” Williams, histórico chasista del TC Patagónico.

“Familiares, amigos y amantes del automovilismo se reunieron para rendirle homenaje a quien dejó una huella imborrable en este deporte. Su pasión, dedicación y legado seguirán acelerando en cada carrera”, destacaron desde el Facebook del TC Patagónico.

Y minutos más tarde arrancaron las finales. La primera en salir fue la de Renault 12, categoría que fue neutralizada en los primeros giros porque al campeón Marcos Panquilto se le clavó el motor, sufriendo la rotura de dos bielas, y tuvo que abandonar de manera prematura.

El ganador de esta primera final fue Cristian “Pipi” Marsicano, que se quedó con el mejor lugar de la carrera con un tiempo de 21’31”447/1000.

El piloto de Puerto Deseado llegó escoltado por Juan Carlos Kristiansen a 0’292/1000, mientras que el podio lo completó Juan José Campano, a 0’789/1000.

Mientras tanto, en el TC Austral, la victoria -primera en la temporada- fue para Sergio Larreguy (18’07”380/1000), quien con su Ford Falcon, no largó la punta desde el mismo inicio de la final. El vencedor llegó escoltado por el Dodge rosa de Miguel Otero, mientras que Emanuel García (Ford Fairlane), terminó en el tercer puesto.

La tarde continuó con la final del TC Patagónico, donde de manera prematura abandonó el actual campeón Emiliano López por rotura del motor de su Chevrolet, y cuando había largado desde la punta.

El triunfo fue para el Chevrolet del madrynense Marcos Laudonio, que ganó con un tiempo de 17’10”524/1000. El vencedor llegó escoltado por Emanuel Abdala (Chevrolet), que largó desde el fondo -el sábado había sufrido la rotura de la caja de cambios-, mientras que tercero terminó el Torino del rawsense Axel Oliver. Mientras que Christian Abdala no fue parte de la final por problemas con el chasis de su Chevrolet.

Por su parte, el comodorense Arian Gómez obtuvo su segundo triunfo seguido en la final del TP Gol 1.6 que le permite ahora estar en lo más alto del certamen. El vencedor empleó un tiempo de 18’30”284/1000, quien fue escoltado por Benjamín Conti, mientras que tercero terminó Martín Coronel.

La última final estuvo a cargo del TP 1.100cc, categoría en la que se produjeron los abandonos de Ariel Basualdo y Nicolás Nai, quienes protagonizaron un vuelco, aunque afortunadamente sin consecuencias.

En el final, y con aceite en la pista, salió el auto de seguridad por lo que la carrera tuvo una vuelta más, dejando como ganador -por primera vez- al trelewense Santiago Villar (28’55”164/1000), seguido del campeón Martín Jones, mientras que el podio lo completó Martín Muñoz.

De esa manera, se fue el tercer capítulo del campeonato zonal de automovilismo, con buen clima, importante presencia de público y ya a la espera de su próxima presentación, que será doble.

La cuarta y quinta fechas, -12, 13 y 14 de junio- se correrán en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia.

Panorama - Finales

Renault 12 (16 vueltas)

1º Cristian Marsicano 21’31”447/1000

2º Juan Carlos Kristiansen a 0’292/1000

3º Juan José Campano a 0’789/1000

4º Lucas Nicolía a 1’529/1000

5º Sebastián Marsicano a 1’945/1000

6º Franco Allochi a 2’215/1000

7º Gianfranco Mesiti a 10’034/1000

8º Héctor Montenegro a 14’581/1000

9º Javier Casas a 15’004/1000

10º Carlos Rodríguez a 16’827/1000

TC Austral (16 vueltas)

1º Sergio Larreguy (Ford) 18’07”380/1000

2º Miguel Otero (Dodge) a 0’707/1000

3º Emanuel García (Ford) a 14’689/1000

4º Javier Figueroa (Ford) a 15’480/1000

5º Eduardo Varone (Ford) a 21’522/1000

6º Rubén Pires (Ford) a 52’773/1000

7º Javier Hernández (Chevrolet) a 1’00”714/1000

TC Patagónico (16 vueltas)

1º Marcos Laudonio (Chevrolet) 17’10”524/1000

2º Emanuel Abdala (Chevrolet) a 1’468/1000

3º Axel Oliver (Torino) a 2’521/1000

4º Daniel Laudonio (Dodge) a 5’292/1000

5º Tomás Oliver (Chevrolet) a 6’604/1000

6º Nazareno López (Chevrolet) a 7’185/1000

7º Sebastián Gatica (Ford) a 13’470/1000

TP Gol 1.6 (16 vueltas)

1º Arian Gómez 18’30”284/1000

2º Benjamín Conti a 0’710/1000

3º Martín Coronel a 5’781/1000

4º Nicolás D’Elía a 6’624/1000

5º Nicolás Vales a 6’625/1000

6º Maximiliano Valle a 7’426/1000

7º Fabián López a 7’769/1000

8º Agustín Montecino a 8’133/1000

9º Daniel Miranda a 11’972/1000

10º Martín Ebene a 13’859/1000

TP 1.100cc (17 vueltas)

1º Santiago Villar 28’55”164/1000

2º Martín Jones a 0’885/1000

3º Ruben Grier a 3’400/1000

4º Martín Muñoz a 3’913/1000

5º Pablo Arabia a 5’845/1000

6º Luciano Matazmala a 5’410/1000

7º Javier Márquez a 5’717/1000

8º Santiago Acevedo a 5’799/1000

9º Daniel Nogales a 5’805/1000

10º Agustín Villa a 5’948/1000