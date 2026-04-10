Comenzó la 2ª fecha del calendario zonal chubutense de automovilismo

Los más veloces de los entrenamientos en Comodoro Rivadavia fueron Nicolás D’Elía (TP Gol 1.6), Sergio Larreguy (TC Austral), Emiliano López (TC Patagónico), Abel Panquilto (R-12) y Santiago Villar (TP 1.100cc).

Sergio Larreguy fue uno de los más veloces del viernes.

Este viernes dio comienzo en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, la actividad oficial del Gran Premio “Emergencias-CPMT”, que organiza el Auto Moto Club de la ciudad y fiscaliza la Federación Chubutense de Automovilismo.

En ese contexto, Nicolás Delía en el TP Gol 1.6, Sergio Larreguy en el TC Austral, Emiliano López en el TC Patagónico, Abel Panquilto en los Renault 12 y Santiago Villar en el TP 1.100cc, fueron los más veloces en los entrenamientos acumulados de la 2ª fecha del calendario zonal provincial.

Este sábado, mientras tanto, en horas de la mañana, se realizará el cuarto ensayo, mientras que las clasificaciones se iniciarán a las 10:20, con el TP Gol 1.6, para luego seguir con el TP 1.100cc, TCP, R-12 y finalmente el TC Austral.

Y ya a partir de las 13:30 comenzarán a correrse las series a seis vueltas cada una.

Luego de disputada la primera fecha, en el autódromo Mar y Valle de Trelew, los punteros son Sebastián Marsicano (Renault 12), Miguel Otero (TC Austral), Martín Jones (TP 1.100cc), Emiliano López (TC Patagónico) y Daniel Miranda (TP Gol 1.6).

Tiempos acumulados

TP Gol 1.6

1º Nicolás D’Elía 1’14”701/1000

2º Arian Gómez 1’14”838/1000

3º Agustín Montecino 1’15”272/1000

4º Daniel Miranda 1’15”414/1000

5º Santiago Gamba 1’15”692/1000

6º Nicolás Vales 1’15”765/1000

7º Alberto Vitorino Pinto 1’15”851/1000

8º Federico Fraccaro 1’15”867/1000

9º Daniel James 1’15”910/1000

10º Ayrton Sierra 1’15”998 /1000

TC Austral

1º Sergio Larreguy 1’13’019/1000

2º Fernando Vázquez 1’13”385/1000

3º Gustavo González 1’13”410/1000

4º Miguel Otero 1’13”532/1000

6º Javier Figueroa 1’13/598/1000

7º Emanuel García 1’13”601/1000

8º Javier Hernández 1’13”798/1000

9º Eduardo Varone 1’14”180/1000

10º Marcelo Pérez 1’14”565/1000

TC Patagónico

1º Emiliano López 1’09”156/1000

2º Axel Oliver 1’09”169/1000

3º Nazareno López 1’09”373/1000

4º Emanuel Abdala 1’09”476/1000

5º Daniel Laudonio 1’09”848/1000

6º Marcos Laudonio 1’10”212/1000

7º Tomás Oliver 1’10”257/1000

Renault 12

1º Abel Panquilto 1’19”343/1000

2º Juan Carlos Kristiansen 1’19/411/1000

3º Marcos Panquilto 1’19”472/1000

4º Javier Casas 1’19”539/1000

5º Juan José Campano 1’19”619/1000

6º Franco Allochis 1’19”658/1000

7º Danilo Pachmann 1’19”690/1000

8º Lucas Nicolia 1’19”725/1000

9º Cristian Marsicano 1’19”730/1000

10º Alejandro Insúa 1’19”803/1000

TP 1.100cc

1º Santiago Villar 1’22”495/1000

2º Mariano Ayup 1’23”149/1000

3º Martín Jones 1’23”323/1000

4º Ruben Grier 1’23”893/1000

5º Pedro Fasioli 1’24”416/1000

6º Gino Finiguerra 1’24”486/1000

7º Luciano Matazmala 1’24”528/1000

8º Santiago Acevedo 1’24”567/1000

9º Juan Cruz Centeno 1’24”689/1000

10º Martín Muñoz 1’24”728/1000

sabadoi