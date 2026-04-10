Comenzó la 2ª fecha del calendario zonal chubutense de automovilismo

Este viernes dio comienzo en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, la actividad oficial del Gran Premio “Emergencias-CPMT”, que organiza el Auto Moto Club de la ciudad y fiscaliza la Federación Chubutense de Automovilismo.
En ese contexto, Nicolás Delía en el TP Gol 1.6, Sergio Larreguy en el TC Austral, Emiliano López en el TC Patagónico, Abel Panquilto en los Renault 12 y Santiago Villar en el TP 1.100cc, fueron los más veloces en los entrenamientos acumulados de la 2ª fecha del calendario zonal provincial.
Este sábado, mientras tanto, en horas de la mañana, se realizará el cuarto ensayo, mientras que las clasificaciones se iniciarán a las 10:20, con el TP Gol 1.6, para luego seguir con el TP 1.100cc, TCP, R-12 y finalmente el TC Austral.
Y ya a partir de las 13:30 comenzarán a correrse las series a seis vueltas cada una.
Luego de disputada la primera fecha, en el autódromo Mar y Valle de Trelew, los punteros son Sebastián Marsicano (Renault 12), Miguel Otero (TC Austral), Martín Jones (TP 1.100cc), Emiliano López (TC Patagónico) y Daniel Miranda (TP Gol 1.6).
Tiempos acumulados
TP Gol 1.6
1º Nicolás D’Elía 1’14”701/1000
2º Arian Gómez 1’14”838/1000
3º Agustín Montecino 1’15”272/1000
4º Daniel Miranda 1’15”414/1000
5º Santiago Gamba 1’15”692/1000
6º Nicolás Vales 1’15”765/1000
7º Alberto Vitorino Pinto 1’15”851/1000
8º Federico Fraccaro 1’15”867/1000
9º Daniel James 1’15”910/1000
10º Ayrton Sierra 1’15”998 /1000
TC Austral
1º Sergio Larreguy 1’13’019/1000
2º Fernando Vázquez 1’13”385/1000
3º Gustavo González 1’13”410/1000
4º Miguel Otero 1’13”532/1000
6º Javier Figueroa 1’13/598/1000
7º Emanuel García 1’13”601/1000
8º Javier Hernández 1’13”798/1000
9º Eduardo Varone 1’14”180/1000
10º Marcelo Pérez 1’14”565/1000
TC Patagónico
1º Emiliano López 1’09”156/1000
2º Axel Oliver 1’09”169/1000
3º Nazareno López 1’09”373/1000
4º Emanuel Abdala 1’09”476/1000
5º Daniel Laudonio 1’09”848/1000
6º Marcos Laudonio 1’10”212/1000
7º Tomás Oliver 1’10”257/1000
Renault 12
1º Abel Panquilto 1’19”343/1000
2º Juan Carlos Kristiansen 1’19/411/1000
3º Marcos Panquilto 1’19”472/1000
4º Javier Casas 1’19”539/1000
5º Juan José Campano 1’19”619/1000
6º Franco Allochis 1’19”658/1000
7º Danilo Pachmann 1’19”690/1000
8º Lucas Nicolia 1’19”725/1000
9º Cristian Marsicano 1’19”730/1000
10º Alejandro Insúa 1’19”803/1000
TP 1.100cc
1º Santiago Villar 1’22”495/1000
2º Mariano Ayup 1’23”149/1000
3º Martín Jones 1’23”323/1000
4º Ruben Grier 1’23”893/1000
5º Pedro Fasioli 1’24”416/1000
6º Gino Finiguerra 1’24”486/1000
7º Luciano Matazmala 1’24”528/1000
8º Santiago Acevedo 1’24”567/1000
9º Juan Cruz Centeno 1’24”689/1000
10º Martín Muñoz 1’24”728/1000