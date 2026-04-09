El Club Mara proyecta correr una fecha en Comodoro

El club de Areneros Mara se prepara para correr la segunda y tercera fecha del campeonato en el circuito 5 de Octubre de Sarmiento, con el apoyo de Comodoro Deportes. Este año, el objetivo es que en la cuidad se dispute una carrera.

Los representantes de Areneros Mara mantuvieron un encuentro con Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, para organizar la competencia del 2026.

Desde la entidad, describieron como va el avance de los trabajos en su predio de kilómetro 17. El presidente de la institución, Pablo Pardo, habló sobre las obras y proyectan lograr finalizar su circuito y realizar competencias en la ciudad petrolera.

Pablo Pardo, presidente del Club de Areneros Mara comentó que “venimos hace varios años peleando por el circuito y en esta oportunidad, nos reunimos con las autoridades para decirles cómo íbamos, porque desde el club estamos trabajando con las maquinas propias pagadas por el club y los socios. Ellos nos propusieron en que podían colaborar con nosotros”.

En lo que refiere a la competencia anual, ya se arrancó con el campeonato y se preparan para correr la segunda y tercera fecha del campeonato en el circuito 5 de Octubre de Sarmiento.

“Como siempre, y todos los años, pensando en las categorías, corriendo, por ahora, en Sarmiento y esperamos que este año, en octubre o noviembre, correr una carrera acá. Ya empezamos a trabajar para eso”, adelantó Pardo.

“Como club cumplimos 40 años, hemos renovado la comisión directiva, seguimos los mismos, con más fuerza y lo que más queremos es terminar nuestro circuito, porque será un impacto para nuestra ciudad. Esa es la expectativa que tenemos para este año”, finalizó el dirigente.