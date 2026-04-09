Además de robar, agredió a la empleada del local, situado en la calle Rivadavia, en el barrio Abásolo. Fue detenido en la avenida 10 de Noviembre.

Detienen a un ladrón con la mercadería que robó

A las 9:30 de este jueves, el Centro de Monitoreo alertó a la Seccional Séptima que en un local comercial situado en la avenida Rivadavia, en el barrio Máximo Abásolo, la empleada solicitaba presencia policial por haber sido agredida fisicamente por un ladrón que sustrajo mercadería.

Personal policial se dirigió al lugar y se entrevistó con la damnificada, quien aportó características físicas y de vestimenta del delincuente.

Personal de Comisaría Cuarta que se encontraba de patrullaje preventivo, logró interceptar al sospechoso sobre la avenida 10 de Noviembre. Este portaba los elementos sustraídos.

Fue identificado por fuentes oficiales como Maximiliano Daniel LL., de 34 años.