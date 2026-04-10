Gimnasia busca romper su récord de triunfos seguidos

El líder de la Liga Nacional de Básquet recibe este sábado desde las 21 a Instituto en busca de seguir afianzándose en la punta de la fase regular. En Córdoba” ganó “La Gloria” 85-70.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, líder de la Liga Nacional de Básquet, recibirá este sábado desde las 21 a Instituto de Córdoba, en busca de un triple objetivo.

El equipo, que dirige Pablo Favarel, viene de vencer en un durísimo partido a Unión de Santa Fe (90-81), para de esa manera, igualar el récord de victorias seguidas, aunque ahora, irá por otro triunfo para romper la marca de 10 triunfos en fila y así continuar liderando la competencia.

Gimnasia (23 y 11) buscará este sábado, una vez más en un Socios Fundadores que lucirá completo, una nueva victoria para seguir soñando con quedarse con el ‘1’ de la fase regular.

Enfrente tendrá a un Instituto, que marcha octavo en la tabla con 19 victorias y 14 derrotas, y en su última actuación, cayó de local ante Peñarol de Mar del Plata por 83-68.

Estos dos equipos se enfrentaron en el estadio “Angel Sandrín”, con triunfo para “La Gloria” por 85-70, en un partido donde se destacaron Keylan Boone con 19 puntos y Gastón Whelan con 17 puntos, mientras que 13 aportó Vicente Garello.

Por el lado del “Verde”, sus mejores vías de gol fueron Anyelo Cisneros, Mauro Cosolito y Emiliano Toretta, los tres con 16 tantos cada uno.

Este sábado vuelven a verse las caras y será en el Socios Fundadores, donde Gimnasia buscará tomarse revancha de esa derrota sufrida el 23 de octubre último en Alta Córdoba.

Gimnasia seguramente salga con Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí.

En el banco estarán Mauro Cosolito, Sebastián Carrasco, Kenneth Horton, Carlos Rivero, Marcos Chacón, y los juveniles Jesús Centeno, Valentino Ayala o Natalio Santacroce.

Instituto, mientras tanto, que se encuentra dirigido por Sebastián González, podría salir con: Gastón Whelan, Leandro Vildoza, Nicolás Copello, Tomás Monacchi y Javier Saiz. Mientras que como relevos se encontrarían Leonel Schattmann, Vicente Garello, Fausto Moussa, Kadir Pomare, Luca Salvetti y Jerson Caicedo.

Cabe destacar que luego de este partido, Gimnasia volverá a jugar el viernes 17, también como local, donde cerrará la fase regular ante el colista Argentino de Junín, en el partido que tuvo que ser reprogramado.

LOS PIBES TIENEN UNA PARADA BRAVA

Mientras tanto, desde las 17, se jugará el partido correspondiente a la Liga Próximo entre ambas instituciones. Gimnasia, que se ubica 12º (14 triunfos y 20 derrotas), viene de vencer de local a Unión por 85-65, con 28 puntos y 16 rebotes del pívot Jesús Centeno y 23 tantos con 4 asistencias del alero Valentino Ayala.

Por su parte, Instituto, ya clasificado para el Final Four, se encuentra como escolta de la competencia con un score de 28 éxitos y solo 5 traspiés, destacando que lleva 13 victorias consecutivas.

La última de ellas la obtuvo de local ante Platense por 74-64, teniendo a Lucca Giuliano como el jugador de mayor valoración con 12 puntos y 17 rebotes, mientras que el goleador de ese partido, resultó Lucas Anderson con 19 tantos.