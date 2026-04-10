El TC2000 presentó su segunda fecha en el estadio Aldo Cantoni

La carrera se desarrollará este fin de semana en el autódromo El Zonda Eduardo Copello de San Juan. Será junto al Top Race y la Fórmula Nacional.

Este viernes al mediodía en la sala de prensa Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni se presentó de manera oficial la 2ª fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina, que el 11 y 12 de abril volverá al autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan, junto al 32° Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina y al Campeonato Argentino de Fórmula Nacional.

Del evento participaron Pablo Tabachnik (secretario de Deportes de San Juan), Pablo Aubone (presidente de la Agencia de San Juan), Guido Romero (ministro de Turismo, Cultura y Deportes), Alejandro Levy (presidente de Tango Motorsports), Juan Robledo (presidente de la Federación Sanjuanina de Automovilismo) y los pilotos del TC2000 Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA), Gabriel Ponce de León (Corsi Sport), Marcelo Ciarrocchi (ATR Racing), del Top Race Fabián Flaqué (Octanos Competición), Federico Montans (JM Motorsport) y el piloto de la Fórmula Nacional, Luciano Vicino (MG Ramini).

Alejandro Levy (presidente de Tango Motorsports): “El Zonda es un circuito que forma parte de la historia del TC2000. Es un trazado en el que todos quieren correr y buscar ser protagonistas. Agradezco el trabajo en conjunto entre Tango Motorsports y el gobierno se San Juan para hacer posible este evento”.

Guido Romero (ministro de Turismo, Cultura y Deportes): “Estamos complacidos porque todos vuelven a confiar en El Zonda. Todos hicieron un gran trabajo para que estemos en menos de un año nuevamente en este trazado junto al TC2000, al Top Race y a la Fórmula Nacional”.

Marcelo Ciarrocchi (ATR Racing y Halcón Motorsport): “Tengo un fin de semana de doble desafío, ya que tendré actividad en el TC2000 y Top Race. Será un evento maravilloso para todos porque el público tendrá a las tres categorías juntas para vivir un excelente fin de semana”.

Gabriel Ponce de León (Corsi Sport): “Estamos nuevamente en El Zonda, un trazado en el cual debuté y logré ganar, así que es un gusto poder estar acá nuevamente. Buscaremos ser protagonistas, aunque sabemos que será difícil por el nivel de pilotos que tenemos en la categoría”.

Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA): “El Zonda es uno de los circuitos más lindos de Argentina, en el cual hay que estar atento en cada momento. Espero tener un gran fin de semana junto al Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA”.

Benjamín Squaglia (ATR Racing): “Tendré doble desafío con el TC2000 y la Fórmula Nacional, dónde trataré de sacar provecho en cada salida a pista. Agradezco a los sponsors por seguir acompañando mi proyecto en esta segunda fecha en El Zonda”.

Fabián Flaqué (Octanos Competición): “Nuevamente estoy de local como lo fue la temporada pasada con el TC2000, en esta fecha estaré en el Top Race y buscaré hacer un buen papel ante mi público y en un circuito que es como mi casa”.

Federico Montans (JM Motorsport): “Es una sensación única poder correr en un trazado tan mítico como El Zonda, donde nuevamente tengo la posibilidad única de correr en un circuito que emblemático como lo fue la primera fecha en el Callejero de Buenos Aires”.

Luciano Vicino (Piloto de la Fórmula Nacional): “Voy a debutar en la Formula Nacional y en El Zonda. Será un desafío grande. Así que daré todo de mi para sumar experiencia en los primeros entrenamientos y luego evolucionar con el auto para conseguir un buen resultado junto al MG Ramini".

De este modo, se presentó oficialmente la 2º fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina que con los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia volverá al mítico Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello este 11 y 12 de abril junto al 32° Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina y al Campeonato Argentino de Fórmula Nacional.