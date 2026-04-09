El municipio le abonó por adelantado a Patagonia

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia ya depositó 1.300 millones para garantizar el normal funcionamiento del servicio de transporte público de pasajeros.

El pago espejo adelantado, fue confirmado este jueves por la Secretaría de Economía municipal.

El transporte público de pasajeros debería funcionar con normalidad este viernes, dado que el municipio ya cumplió con su parte al abonar por adelantado a la empresa 1.300 millones de pesos, destinados al pago de salarios a su personal.

Por estas horas circula la versión de que, si a la medianoche no están los depósitos de haberes en sus cuentas, los empleados de Patagonia Argentina podrían iniciar un paro que afectaría al transporte público.

Por tal motivo, si esto ocurriera, el municipio se encargó de deslindar las responsabilidades al confirmar que el pago que le correspondía hacer ya se efectivizó, como todos los meses. Por lo tanto, está dispuesto a adoptar las medidas que correspondan ante un eventual incumplimiento de parte de los responsables de la empresa que tiene contrato hasta el último día de mayo.