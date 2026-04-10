¿En qué barrios cortan la luz 6 horas el domingo?

La interrupción del servicio será el domingo 12 de abril, entre las 8 y las 14, por trabajos de mantenimiento solicitados por TRANSPA.

Un corte programado de energía eléctrica se llevará a cabo este domingo 12 de abril en distintos sectores de Comodoro Rivadavia y en la localidad de Rada Tilly, según informaron fuentes del servicio eléctrico.

La interrupción, prevista entre las 08:00 y las 14:00 horas, fue solicitada por la empresa TRANSPA S.A. con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento en las instalaciones.

Las zonas afectadas en Comodoro incluyen los barrios La Herradura, Bella Vista Sur y Oeste, Los Arenales, Fracción 14 y 15, Abel Amaya, Juan XXIII, Isidro Quiroga, Industrial y Parque Industrial. Asimismo, el corte alcanzará a toda la localidad de Rada Tilly.

Desde la empresa indicaron que los trabajos se concretarán siempre que las condiciones climáticas sean favorables, por lo que no se descartan reprogramaciones en caso de mal tiempo.