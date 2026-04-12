Ciarrocchi avanzó y ganó otra vez en el Top Race V6

Al comando de un Ford Mondeo, se quedó con su segunda victoria de la temporada que se corrió en el autódromo El Zonda de San Juan.

El 32º Campeonato de Top Race Energía Argentina volvió al mítico autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan, donde el público fue testigo de una gran final que tuvo como ganador a Marcelo Ciarrocchi con el Ford Mondeo #40 del Halcón Motorsport, siendo así su segunda victoria consecutiva en el año y la octava en la categoría.

Tras apagarse el semáforo quien tomaba la punta de la final era Juan Pablo Traverso con el Fiat Cronos #17 del Octanos Competición sobre Roberto Lobay con el Mercedes-Benz #28 del LFB Racing Team, dos pilotos que se tocaron en la bajada del tobogán y quién salió perjudicado fue el piloto de Puán, Buenos Aires, junto al de Mar del Plata Diego Verriello. Esto fue aprovechado por Norberto Grosso que desde el cuarto puesto conseguía meterse como el líder de la carrera.

Atrás, Ciarrocchi que largó sexto en menos de una vuelta ya se ubicaba en el segundo lugar tras avanzar en el medio de los incidentes. Hasta que antes de cumplir con la segunda vuelta, el piloto del Ford Mondeo #40 consiguió ser el líder de la competencia. Otro que encontraba espacios para avanzar fue Fabián Flaqué con el Fiat Cronos #20 y Nereo Queijeiro con el Fiat Cronos #105 sobre “El Chiqui” Grosso.

En la parte final, Ciarrocchi se pasó en la última curva lo que le permitió a Flaqué y Queijeiro acercarse a la punta. Con maniobras defensivas al límite, el cordobés logró prevalecer sobre al sanjuanino con Nereo siendo testigo de una gran lucha por la victoria.

Llegó la bandera a cuadros, y la victoria fue para Marcelo Ciarrocchi con el Ford Mondeo #40 del Halcón Motorsport completando las 23 vueltas con un tiempo de 31m20s682/1000 a una velocidad promedio de 146.149 km/h. Esta fue el segundo triunfo consecutivo para “El Chelo” que se afirma en la cima del torneo.

Segundo quedó el piloto local, Fabián Flaqué con el Fiat Cronos #20 a 542/1000 y tercero Nereo Queijeiro con el Fiat Cronos #105 a 1.176/1000. Para el piloto de Lomas del Mirador fue el primer podio a nivel nacional, cerrando además el “2-3” para el equipo de Christian Martínez. Juan Pablo Traverso (Fiat Cronos #17 – Octanos Competición) y Norberto Grosso (Ford Mondeo #2 – JM Motorsport) terminaron cuarto y quinto respectivamente.

Alejandro Irazusta con el Lexus #92 del LFB Racing Team finalizó sexto y fue el ganador de la Copa Master. Adrián Hamze (Fiat Cronos #69 – Octanos Competición), Carlos Guttlein (Lexus #33 – Guevara Competición), Pedro Mariezcurrena (Fiat Cronos #133 – Octanos Competición) y Mauro Rial (Mercedes-Benz #25 – MR Mauro Rial) completaron los diez mejores.

Marcelo Ciarrocchi afirmó tras la carrera: “Fue una final entretenida donde logré una victoria clave que me permitió sumar fuerte de cara a la próxima fecha del Top Race”.

Cumplidas 2 fechas, el 32º Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina tiene como líder a Marcelo Ciarrocchi (Halcón Motorsport) con 66 puntos, seguido por Facundo Aldrighetti (Halcón Motorsport) con 32, Diego Verriello (Octanos Competición) con 28, Juan Pablo Traverso (Octanos Competición) con 26 y Fabián Flaqué (Octanos Competición) con 21.

Foto: Prensa TopRace.