Histórico: Emma Díaz Paris jugará el Sudamericano Sub 17 con Argentina

La futbolista comodorense de 16 años, surgida de Abrazo de Gol, integra el plantel “albiceleste” que comenzará este viernes a jugar el certamen a desarrollarse en Paraguay.

La futbolista comodorense Emma Díaz Paris integra el plantel de la Selección Argentina que comenzará a jugar este viernes la CONMEBOL Sub 17 Femenina en Paraguay, competencia que es organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y que dará cuatro lugares para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La competición se llevará a cabo del 24 de abril al 9 de mayo, y el conjunto dirigido por Christian Meloni compartirá el Grupo A junto a Paraguay, Colombia, Chile y Bolivia. El debut será ante el seleccionado local, a las 20, en el estadio del Centro de Alto Rendimiento Femenino (CARFEM), ubicado en la ciudad de Ypané.

Emma tiene 16 años, es defensora (lateral por el costado derecho) y actualmente juega en Boca Juniors. En Comodoro Rivadavia se inició en Abrazo de Gol, y también jugó para Huracán y Ferrocarril del Estado.

Tras varias convocatorias al combinado nacional, que incluyó la participación en un partido amistoso en la victoria por 2 a 1 contra Uruguay, la comodorense quedó en la lista definitiva para la cita internacional.

La futbolista es la primera mujer de Comodoro Rivadavia que disputará un certamen oficial vistiendo la camiseta de Argentina, por lo que quedará en la historia del deporte de la ciudad.

Fixture de la Selección Argentina Sub 17

Viernes 24 de abril

20:00hs. Estadio CARFEM (Ypané): Paraguay vs. Argentina.

Domingo 26 de abril

17:00hs. Estadio CARFEM (Ypané): Argentina vs. Colombia.

Martes 28 de abril

17:00hs. Estadio CARFEM (Ypané): Argentina vs. Bolivia.

Domingo 3 de mayo

20:00hs. Estadio Ameliano (Villeta): Chile vs. Argentina.