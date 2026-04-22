La derrota de River Plate en el Superclásico frente a Boca Juniors sigue dejando repercusiones y esta vez una voz histórica del club fue contundente. Reinaldo Merlo apuntó sin vueltas contra Kendry Páez y cuestionó su nivel.

"Es blandito": Mostaza Merlo liquidó a Kendry Páez tras la caída de River

El exjugador y entrenador millonario analizó la actuación del juvenil ecuatoriano, que fue titular, y lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Lo vi las veces que entró y es un jugador blandito”.

Merlo también cuestionó el planteo del equipo y sostuvo que a River le faltó profundidad y contundencia en ataque, pese a tener momentos de dominio con la pelota.

Páez, una de las apuestas del cuerpo técnico, no logró desequilibrar ni pesar ofensivamente ante la marca de Boca y terminó siendo reemplazado tras una actuación discreta.

También habló de otros nombres

Además, Mostaza lamentó la ausencia de Fausto Vera, a quien definió como un jugador importante por su técnica y panorama de juego.

Por otra parte, también fue crítico con Kevin Castaño, al señalar que todavía no logró adaptarse al club ni mostrar el nivel esperado.

Las declaraciones del histórico ídolo suman presión en un River golpeado tras perder uno de los partidos más importantes del semestre.