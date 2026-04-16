Torneo Patagónico Regional Sur de Fútbol de Veteranos

El mismo fue anunciado este jueves en una rueda de prensa que se ofreció en la planta baja del Centro Cultural con la presencia de referentes de la Asociación Argentina Veteranos de Fútbol y de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud del Municipio.

En ese marco se hizo saber que el torneo comenzará a las 9:00 de este viernes y finalizará el domingo , disputándose en dos escenarios: el Estadio Municipal “Juan Domingo Perón” y el Club Atlético Talleres, con entrada libre y gratuita.

Para dicha competencia se presentarán equipos de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa y Tierra del Fuego en las categorías +42, +49 y +55.

Además, mencionaron que habrá entrega de medallas para cada categoría, se premiará el Fair Play al equipo con mejor comportamiento y, en las instancias finales, otorgarán la Copa campeón y subcampeón, así como también la plaqueta al jugador destacado.

Al respecto, el secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones comentó que la idea de esta iniciativa fue contar con varios equipos de la zona para que los deportistas veteranos puedan participar de competencias a nivel nacional.

Asimismo, destacó la trayectoria del reconocido árbitro Alberto Valle y celebró el hecho de que el torneo lleve su nombre.

“Contar con la presencia del presidente de la AAVF es un logro muy significativo porque trabajamos arduamente durante varios meses para llegar a este día, que fue declarado de interés municipal y ahora vamos por el provincial” expresò el funcionario.

Asimismo, agradeció al intendente Pablo Carrizo, a todos los involucrados en la organización y a los jugadores que seràn aproximadamente 250.

Por su parte, el presidente de la Asociación Argentina, Darío Weglin comentó que las reuniones para concretar el desarrollo del torneo en la Caleta Olivia comenzaron en diciembre de 2025.

“Es un placer enorme estar acá en el sur y la idea es instaurar el torneo en esta zona, así que esperamos que la gente se acerque a disfrutar del evento y se lleve un buen recuerdo. Fue importante contar con la colaboración del área de Deportes porque, sino estos encuentros no se lograrían”, puntualizó.

Vale señalar que de la rueda de prensa también participaron, entre otros, Mario Álvarez (coordinador Zona Sur de la Asociación de Veteranos) y el árbitro Alberto Valle, quien es el homenajeado por su distinguida labor en la zona patagónica.