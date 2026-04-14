Comenzó el ciclo de Luis "Pity" Murúa en Deportivo Portugués

El flamante entrenador hará su debut de manera oficial este domingo cuando el equipo reciba a Petroquímica por la 6ª fecha del torneo Apertura A del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El reconocido entrenador Luis “Pity” Murúa, arrancó este lunes una nueva etapa en su carrera deportiva, como nuevo director técnico de Deportivo Portugués, cuyo debut se producirá este domingo en el estadio “José Guerreiro” cuando reciba a Petroquímica, por la sexta fecha del Oficial.

“Mi idea era volver a dirigir recién en el mes de julio; ya que venía de una exigente temporada en el Club Maronese, y me debía pasar un verano con mis hijas en Puerto Madryn; pero ante el llamado de la familia Guerreiro a los cuales le tengo un gran aprecio, y tras un análisis con mi familia, decidí afrontar este compromiso que para mi es muy valioso”. Estos fueron los primeros conceptos del “Pity” Murúa.

El entrenador de Puerto Madryn, ponderó las instalaciones del club “lusitano”. “Realmente ha crecido mucho, con la cancha de césped natural y otra de sintético, permite al entrenador realizar un gran trabajo. Además, cuenta con un gimnasio modelo para rendimiento y competitividad. La verdad que me sorprendió”.

Luis Murúa, estará rodeado en su cuerpo técnico con gente del club, y tal vez, sume algún otro integrante que lo acompañó cuando estuvo dirigiendo en nuestra ciudad.

Por último “Pity” Murúa sostuvo que “estamos en una posición difícil. Primero tenemos que salir de este momento y el aspecto emocional es muy importante, una vez que lo logremos, vamos a darle forma al trabajo táctico”.