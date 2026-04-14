Gimnasia sumó dos triunfos  y Náutico logró una victoria

El “Mens sana” se impuso con su equipo “Blanco” ante La Fede “Blanco” en Cadetes, y en Liga Próximo le ganó a Pueyrredón. Por esta misma categoría, Náutico Rada Tilly venció a la CAI.

Con tres partidos, este lunes se jugó una nueva fecha de la Fase Asociativa clasificatoria a la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa, del torneo Apertura de básquet.

En ese contexto, en el Socios Fundadores y por la categoría Cadetes Masculino, Gimnasia “Blanco” superó a La Fede Deportiva “Blanco” por 67-32, con una gran tarea del ala pívot Rocco Vicini, autor de 23 puntos, 8 rebotes, 6 recuperos 1 y una tapa.

También hubo victoria del dueño de casa en Liga Próximo ante Escuela Municipal Pueyrredón por 85-33.

Además y por la misma categoría, Náutico Rada Tilly derrotó de visitante a Comisión de Actividades Infantiles por 66 a 44.

En el “Aurinegro” se destacaron Mirko Hadzik con 18 tantos, 4 rebotes y Máximo Contreras con 16 unidades, 7 rebotes y una tapa.

En el “Azzurro”, mientras tanto, el mejor resultó Santiago Rodríguez con 13 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.

La acción continuará este martes desde las con un partido de la categoría Cadetes Femenino. Náutico Rada Tilly recibirá a La Fede Deportiva “Blanco” en encuentro que será controlado por Jorge Alarcón y Marcia Carrizo.

Panorama

LUNES 13

En el Socios Fundadores

- Gimnasia "Blanco" 67 / La Fede Deportiva "Blanco” 32 (Cadetes M).

- Gimnasia “Verde” 85 / Escuela Municipal Pueyrredón 33 (Liga Próximo M).

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 44 / Náutico Rada Tilly 66 (Liga Próximo M).

MARTES 14

En Náutico Rada Tilly

20:00 Cadetes (F): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva “Blanco”. Arbitros: Jorge Alarcón y Marcia Carrizo.

MIERCOLES 15

En el Socios Fundadores

19:30 Infantiles (M): Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.

21:00 Juvenil (M): Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.