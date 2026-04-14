Gimnasia sumó dos triunfos  y Náutico logró una victoria

Con tres partidos, este lunes se jugó una nueva fecha de la Fase Asociativa clasificatoria a la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa, del torneo Apertura de básquet.
En ese contexto, en el Socios Fundadores y por la categoría Cadetes Masculino, Gimnasia “Blanco” superó a La Fede Deportiva “Blanco” por 67-32, con una gran tarea del ala pívot Rocco Vicini, autor de 23 puntos, 8 rebotes, 6 recuperos 1 y una tapa.
También hubo victoria del dueño de casa en Liga Próximo ante Escuela Municipal Pueyrredón por 85-33.
Además y por la misma categoría, Náutico Rada Tilly derrotó de visitante a Comisión de Actividades Infantiles por 66 a 44.
En el “Aurinegro” se destacaron Mirko Hadzik con 18 tantos, 4 rebotes y Máximo Contreras con 16 unidades, 7 rebotes y una tapa.
En el “Azzurro”, mientras tanto, el mejor resultó Santiago Rodríguez con 13 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.
La acción continuará este martes desde las con un partido de la categoría Cadetes Femenino. Náutico Rada Tilly recibirá a La Fede Deportiva “Blanco” en encuentro que será controlado por Jorge Alarcón y Marcia Carrizo.
Panorama
LUNES 13
En el Socios Fundadores
- Gimnasia "Blanco" 67 / La Fede Deportiva "Blanco” 32 (Cadetes M).
- Gimnasia “Verde” 85 / Escuela Municipal Pueyrredón 33 (Liga Próximo M).
En Comisión de Actividades Infantiles
- CAI 44 / Náutico Rada Tilly 66 (Liga Próximo M).
MARTES 14
En Náutico Rada Tilly
20:00 Cadetes (F): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva “Blanco”. Arbitros: Jorge Alarcón y Marcia Carrizo.
MIERCOLES 15
En el Socios Fundadores
19:30 Infantiles (M): Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.
21:00 Juvenil (M): Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.