La Fede Deportiva recibe este viernes a la CAI, mientras que Petroquímica hará lo propio ante Náutico Rada Tilly. Inician a las 21:30.

El básquet sigue con el torneo Apertura

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet continuará este viernes con la disputa de la fase regular correspondiente al torneo Apertura 2026 de Primera división de la rama masculina.

En ese contexto, el líder La Fede Deportiva recibirá en el gimnasio Diego Simón a Comisión de Actividades Infantiles. El partido, que dará comienzo a las 21:30, será arbitrado por Matías Carrizo, José Bova y Jorge Alarcón.

Antes de ese encuentro, se jugará desde las 20 el partido de la categoría Infantiles Femenino entre ambas instituciones. Jorge Alarcón y Marcia Carrizo serán los jueces.

Por su parte, en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, el local Petroquímica se medirá ante Náutico Rada Tilly en el otro partido de Mayores varones.

Este encuentro será controlado por Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.

Además, en este fin de semana largo, se completará la Fase Asociativa clasificatoria a la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa.

Por otra parte, se desarrollará un nuevo programa de encuentros -el 5º- para las categorías iniciales del básquet, es decir Iniciación Deportiva, Cebollitas y Premini.

A continuación se detalla toda la programación prevista para este fin de semana, como así también los resultados que se registraron durante esta semana.

Programa

VIERNES 22

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Primera M: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

20:00 Infantiles F: La Fede Deportiva vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Jorge Alarcón y Marcia Carrizo.

21:30 Primera M: La Fede Deportiva vs CAI. Arbitros: Matías Carrizo, José Bova y Jorge Alarcón.

SABADO 23

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

11:30 Mini Mixto M: Petroquímica vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Leandro Aguirre y Juan Carlos Pérez.

13:00 Infantiles M: Petroquímica vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Leandro Aguirre y Juan Carlos Pérez.

14:30 Cadetes M: Petroquímica vs Gimnasia "Verde". Arbitros: José Bova y Marcia Carrizo.

16:00 Juveniles M: Petroquímica vs Gimnasia "Verde". Arbitros: José Bova y Marcia Carrizo.

En Náutico Rada Tilly

11:30 Mini Mixto M: Gimnasia "Blanco" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Guillermo Fernández y Facundo Iza.

13:00 Infantiles M: Gimnasia "Blanco" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Guillermo Fernández y Facundo Iza.

14:30 Cadetes M: Gimnasia "Blanco" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Matías Carrizo y Miguel Muñoz.

16:00 Juveniles M: Gimnasia "Blanco" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Matías Carrizo y Miguel Muñoz.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

18:30 Cadetes F: La Fede Deportiva “Blanco” vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Facundo Iza y Axel Catalán.

DOMINGO 24

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

14:00 Cadetes F: Petroquímica vs Gimnasia. Arbitros: Rodrigo Reyes y Matías Carrizo.

En Náutico Rada Tilly

16:00 Primera F: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia. Arbitros: Mario Contrera, Marcia Carrizo y Micaela Moncalieri.

17:30 Infantiles F: Náutico Rada Tilly vs CAI. Arbitros: Mario Contrera y Marcia Carrizo.

19:00 Liga Próximo (M): Náutico Rada Tilly vs CAI. Arbitros: Axel Catalán y Micaela Moncalieri.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

17:00 Liga Próximo M: Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia “Verde” (*). Arbitros: Matías Carrizo y Guillermo Fernández.

18:30 Liga Próximo M: Gimnasia “Blanco” vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes y José Bova.

(*) Con planilla oficial de juego.

LUNES 25

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

15:00 Infantiles F: Gimnasia vs La Fede. Arbitros: Axel Catalán y Juan Carlos Pérez.

16:30 Cadetes F: Gimnasia vs La Fede “Bordó”. Arbitros: Axel Catalán y Miguel Muñoz.

18:00 Juveniles F: Gimnasia vs La Fede. Arbitros: Axel Catalán y Miguel Muñoz.

En Náutico Rada Tilly

17:30: Primera M: Náutico Rada Tilly vs La Fede. Arbitros: Matías Carrizo, José Bova y Micaela Moncalieri.

19: 00 Infantiles F: Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico Rada Tilly (*). Arbitros: José Bova y Micaela Moncalieri.

(*) Con planilla oficial de juego.

En Comisión de Actividades Infantiles

17:30 Primera M: CAI vs Gimnasia. Arbitros: Mario Contrera y Guillermo Fernández.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

16:30 Primera M: Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (*). Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.

18:00 Cadetes F: Petroquímica vs La Fede “Blanco”. Arbitros: Rodrigo Reyes y Facundo Iza.

(*) Con planilla oficial de juego.

Programa de Encuentros

Categorías: Iniciación Deportiva – Cebollita – Pre Mini

SABADO 23

En Náutico Rada Tilly

10:00 Pre Mini (Ex. U–09): Náutico Rada Tilly “Amarillo” vs CAI.

11:00 Cebollitas (Ex. U–07): Náutico Rada Tilly “Amarillo” vs CAI.

DOMINGO 24

En el gimnasio Diego Simón

10:00 Mini: La Fede “Bordó” vs Náutico Rada Tilly “Negro”.

11:00 Pre Mini: La Fede “Bordó” vs Náutico Rada Tilly ”Negro”.

12:00 Cebollitas: La Fede “Bordó” vs Náutico Rada Tilly “Negro”.

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Panorama

LUNES 18

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 76 / Comisión de Actividades Infantiles 47 (Primera Masculino).

MARTES 19

En Comisión de Actividades Infantiles

- Escuela Municipal Pueyrredón 21 / CAI 110 (Mini Mixto M).

- Escuela Municipal Pueyrredón 36 / CAI 103 (Infantiles M).

En el Socios Fundadores

- Gimnasia y Esgrima 44 / Petroquímica 75 (Primera F).

MIERCOLES 20

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede "Blanco" 16 / La Fede "Bordó" 96 (Infantiles M).

- La Fede 86 / Escuela Municipal Pueyrredón 28 (Liga Próximo M).

En el Socios Fundadores (*)

- Gimnasia “Blanco” 42 / Petroquímica 74 (Liga Próximo M).

- Gimnasia “Verde” 76 / Náutico Rada Tilly 45 (Liga Próximo M).

JUEVES 21

En Comisión de Actividades Infantiles

- Escuela Municipal Pueyrredón 28 / CAI 66 (Cadetes M).

- Escuela Municipal Pueyrredón 36 / CAI 72 (Juveniles M).