Por primera vez un futbolista profesional argentino presenta a su novio

El delantero de Colón, Nacho Lago, presentó a su novio y se convirtió en el primer futbolista profesional en actividad de Argentina en hacerlo público.

El talentoso extremo Nacho Lago, actual figura del club Colón de Santa Fe, marcó un hito sin precedentes en el deporte nacional. Durante una emotiva entrevista, el jugador surgido en Almirante Brown presentó a su novio, convirtiéndose en el primer futbolista profesional argentino en hacerlo.

Para celebrar: un hecho inédito en el fútbol argentino

Durante su participación en el programa Sangre y Luto, emitido por el canal Aire de Santa Fe, el delantero recibió un conmovedor video sorpresa. Su novio le dedicó unas sentidas palabras que emocionaron rápidamente a todos los presentes en el estudio de transmisión.

"Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa", comenzó diciendo el joven en la grabación. Luego, destacó el inmenso sacrificio del deportista: "No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño...". El mensaje cerró con una frase muy especial y celebrada por los conductores: "Gracias por defender los colores de mi ciudad".