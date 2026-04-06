El futsal promocional tuvo 4 días con varias goleadas

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó el fin de semana, una nueva fecha de la fase clasificatoria del torneo Apertura 2026, donde se registraron varias goleadas.
La actividad, que se desarrolló desde el último jueves hasta el último domingo, se llevó a cabo en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.
El resultado más abultado que se registró durante el fin de Semana Santa fue en la denominación C-15, donde Lanús Infantil goleó 24-0 a los pibes de Pietrobelli.
Además, en la C-09 2017, El Lobito superó por 11-0 a Asturiano Celeste, mientras que Lanús le había ganado por la cuarta fecha 9-0 a Asturiano Celeste.
Por su parte, en la C-11 2016, La Súper Económica se impuso por 10-0 sobre PM FC Negro, en otra de las goleadas que hubo en el escenario que se encuentra en el barrio Pueyrredón.
A continuación se detallan los resultados y sus respectivos goleadores de los 67 partidos que se desarrollaron durante el fin de Semana Santa.
Panorama
DENOMINACION C-11 2015
4ª fecha
- Guardianes JL 0 / Casino CR 3 (Mateo Ferreyra-Ramiro Perales 2).
- Parma Futsal 0 / Asturiano Celeste 2 (Milo Huenelaf-Noah Ruiz).
- El Lobito Infantil 4 (Benicio Pucheta-Nicolás Cartagena 2-Ian Falcón) / Vikingos HDP FS 1 (Rodrigo Cantero).
- La Súper Económica 4 (Lucas Vidal 2-Francis De Vadillo-Bastian Villarroel) / Comodoro FC 5 (Alfie Andretta-Milo Andretta 3-Lorenzo Altamirano).
5ª fecha
- Parma Futsal 4 (Samuel Prieto-Bastian Cuevas-Dante Campillay- Benjamín Quintero) / Vikingos HDP FS 0.
- Comodoro FC 7 (Alfie Andretta-Milo Andretta 2-Lorenzo Altamirano 4) / Asturiano Celeste 0.
- Los Matadores 1 (Benjamín Bahamonde) / Casino CR 4 (Mateo Ferreyra-Luciano Núñez-Ramiro Perales 2).
- La Súper Económica 5 (Giovanni Gómez 2-Lucas Vidal-Francis De Vadillo-Juan Cruz Arévalo) / Juanes Motos Futsal 1 (Ciro Farías).
- El Lobito Infantil 2 (Gonzalo Alaniz-Nicolás Cartagena) / Guardianes JL 2 (Bruno Gffanka-Elian Perkins).
DENOMINACION C-11 2016
5ª fecha
- Nueva Chicago 3 (Luca Bahamonde 2-Lisandro López) / Lanús 6 (Mateo Sanhueza-Juan Mansilla 2-Guiliano Bonelli-Bautista Gallardo 2).
- Asturiano Celeste 1 (Santino Décima) / MyL Futsal 2 (Stefano Mangieri-Nehemías Guerrero).
- Halcones Dorados FC 5 (Tiziano Flores-Thomás Quiñonero-Joel Reinoso 3) / Casino CR 0.
- La Súper Económica 10 (Constantino Mendes 3-Kenai Gómez -Uriel Castillo 2-Ciro Flores-Ian Alvarado 3) / PM FC Negro 0.
6ª fecha
- El Lobito Infantil (Caleb Canales) / PM FC Negro 0.
- La Súper Económica 6 (Kenai Gómez-Ian Alvarado 5) / Casino CR 0.
- Halcones Dorados FC 6 (Tiziano Flores 2-Gael Holgado-Thomás Quiñonero 2-Joel Reinoso) / Lanús 0.
- Asturiano Celeste 3 (Lorenzo Pastrana-Benicio Rodríguez-Santino Décima) / Nueva Chicago 3 (Lisandro López 3).
DENOMINACION C-09 2017
4ª fecha
- El Lobito Futsal 3 (Nicolás Ojeda-Santino Care 2) / PM FC Negro 2 (Emir González 2).
- PM FC Azul 5 (León Villafañe 2-Facundo Carro-Vicente Gómez-Marcelo Díaz) / Milan F.I 4 (Adrián Romero-Valentín Loncón 3).
- Los Matadores 3 (Viko Narváez-Faustino Flores 2) / Casino CR 2 (Joaquín Vicens-Jorge Fernández).
- Asturiano Celeste 0 / Lanús 9 (Tadeo Domínguez 3-Valentino Quesada-Santino Encina 5).
- El Lobito Infantil 5 (Nahim Scolari-Benjamín Suárez-Valentín Navarro 3) / JM Futsal 5 (Genaro Avilés 2-Giovanni Cid-Laun Funes -Lucas Yáñez).
5ª fecha
- El Lobito Infantil 0 / Milan F.I 1 (Adrián Romero).
- JM Futsal 4 (Noah Canales-Lucas Yáñez 3) / Casino CR 1 (Galo Fuentes).
- PM FC Azul 2 (León Villafañe-Facundo Carro) / Lanús 2 (Tadeo Domínguez-Giovanni Meza).
- Los Matadores 0 / PM FC Negro 4 (Felipe Aued-Eusebio Roldán-Bautista González 2).
- Asturiano Celeste 0 / El Lobito Futsal 11 (Román Aguilar-Lautaro Sobarzo 2-Leonel Barrionuevo 2-Nicolás Ojeda 2-Santino Care 3- Thian Cárcamo).
DENOMINACION C-09 2018
4ª fecha
- MyL Futsal 1 (Haziel Chiguay) / PM FC Azul 5 (Mateo Meza Facundo Carro 3-Valentino Acosta).
- JM Futsal 2 (Noah Canales-Bautista Osorio) / PM FC Negro 0.
- Juanes Motos Futsal 0 / La Cigarra 4 (Luan Rementería 2-Lohan Vidal 2).
- Nero Futsal 0 / La Súper Económica 1 (Mateo Melian).
5ª fecha
- PM FC Azul 3 (Mateo Meza-Facundo Carro-Valentino Acosta) / La Cigarra 0.
- JM Futsal 7 (Noah Canales 2-Lorenzo Fornola 2-Leandro Vargas 2- Benjamín Oyarzo) / La Súper Económica 0.
DENOMINACION C-13
5ª fecha – zona “A”
- Casino CR 3 (Jerónimo Carrizo 2-Juan Cruz Carrizo) / Lanús 0.
- JM Futsal 1 (Iñaki Gordillo) / MyL Futsal 1 (Héctor Rubilar).
- El Pilar Celeste 2 (Vicenzo Saldivia-Alexander Báez) / Guerreros FC 4 (Bricio Flores-Isaías Holgado-Benjamín Barrientos 2).
- Halcones Dorados FC: 5 (Tiziano Aguilar-Nehemías Juárez 3-Ian Ulloa) / Juanes Motos FS 6 (Benjamín Barrientos 2-Gonzalo Soto – Agustín Reynoso-Juan Cantallops-Mateo Ceballos).
- Los Amigos FC 0 / Lanús Infantil “A” 5 (Nehemías Lincopil-Thiago Chaile-Jeremías Pérez-Ciro Pérez 2).
5ª fecha – zona “B”
- La 14 FC 4 (Benicio Loncón 2-Kevin Pascoctuinca 2) / Juan XXIII 0.
- El Lobito Futsal 1 (Benjamín Flores) / Saavedra Futsal 2 (Dylan Ghrardi 2-Ciro Peralta).
- El Pilar Futsal (Arian Barrientos 2-Renzo Montenegro) / Inter 6 (Lautaro Calderón-Diego Bravo 4-Ivo Baldebenito).
- Los Matadores 3 (Emanuel Aguilar-Joaquín Hidalgo 2) / Parma Futsal 1 (Santino Tenorio).
- La Cigarra 1 (Lucca Andrade) / Lanús Infantil “B” 5 (Lucas Gómez -Noah Saralegui 2-Jerónimo De Brito-Pedro Carro).
DENOMINACION C-15
4ª fecha – zona “A”
- Saavedra Futsal 3 (Lautaro Mercado-Ian Hanzich-Benjamín Cruz) / Malvinas Club 5 (Theo Uribe-Renzo Lastra 3-Bautista Pérez).
5ª fecha – zona “A”
- Juan XXIII 2 (Manuel Vega-Ian Rojas) / Malvinas Club 3 (Ciro Uribe-Renzo Lastra-Bautista Pérez).
- Pietrobelli FC 0 / Lanús Infantil 24 (Giovanni Guinao 2-Giovanni Nieto-Bastian Miranda 2-Ian Barría 14-Dante Latorre 5).
- Saavedra Futsal 2 (Neri Rodríguez-Lautaro Mercado) / Milan Futsal 1 (Ciro Villagrán).
- La Súper Económica 4 (Stefano Iglesia-Bastian Chaile-Ezequiel Juárez 2) / Los Matadores Rojo 0.
- CyS Futsal 13 (Leonel Robledo 5-Thiago Cancino 6-Santino Diaz 2) / Casino CR 0.
5ª fecha – zona “B”
- Nero Futsal 0 / Guardianes JL 2 (Tiziano Silvera 2).
- Los Titanes FC 7 (Luciano Burgos 2-Joel Cambel-Enzo Carrizo- Joaquín Lavados 2-Martín Tapia) / Deportivo DM 0.
- Juanes Motos Futsal 3 (Benjamín Jaramillo-Giovanni Amaya-Juan Manuel Cantallops) / MyL Futsal 1 (Jonatan Torres).
- Galácticos 3 (Dylan Miranda 2-Jesús Hernández) / Los Matadores Azul 2 (Facundo Ferreira-Thiago Pereyra).
- 70/30 7(Bautista Barría-Ian Ballona-Carlos Colivoro-Kevin Chávez 3- Nehemías Aguilar) / Lanús 2 (Santino Ojeda-Ian Villalba).
6ª fecha – zona “B”
- Galácticos 2 (Ciro Alaniz-Dylan Miranda) / Guardianes JL 0.
DENOMINACION C-17
5ª fecha
- Deportivo DM Blanco 0 / MyL Futsal 9 (Benjamín Errecalde 2-Enzo Soto-Enzo Muñoz 2-Juan Ignacio Melian-Dante González 2-Jonás Oyarzo).
- La Súper Económica 4 (Mirko Zelich 2-Benjamín Fernández-Brian Benítez) / CIPA 1 (Roma Rivera).
- 70/30 2 (Dilan Montiel-Bautista Colivoro) / Alma Gaucha 3 (León Remolcoy-Ezequiel Saldivia 2).
- Los Titanes FC 1 (Miguel Loncón) / Saavedra Futsal 4 (Fabricio Espinosa-Bruno Carrizo-Marcelo Carrazco-Máximo Panello).
- Juan XXII 0 / 707 Futsal 2 (Eduardo Ortega-Guillermo Almonacid).
- El Lobito Futsal 2 (Walter Toledo-Lucas Gómez) / Amigos del Poli 3 (Emanuel Medina-Matías Mercado-Leandro Ibáñez).
- Inter 1 (Mateo Sáez) / Lanús 2 (Santino Pacheco-Román Tolaba).
- Deportivo DM Negro 0 / Guardianes JL 3 (Wilson Vega-Juan Román Zuñiga-Nazareno Maurín).
6ª fecha
- Amigos del Poli 5 (Emanuel Medina-Matías Mercado 2-Santiago Angulo-Leandro Ibáñez) / MyL Futsal 3 (Vicente Mandaglio-Enzo Muñoz-Jonás Oyarzo).
- Deportivo DM Negro 1 (Nehemías Sosa) / La Súper Económica 5 (Brandon Maliqueo-Mirko Zelich-Benjamín Fernández 2-Ezequiel Juárez).
- Inter 3 (Mateo Sáez 2-José Arias) / CIPA 2 (Jeremías Mansilla-Leandro Mansilla).
- 70/30 3 (Gastón Alfonso-Lucas Cortez-Bautista Colivoro) / Lanús 5 (Lautaro Molina-Román Tolaba-Bruno Toro-Thiago Villalba 2).
- El Lobito Futsal 4 (Walter Toledo 4) / Saavedra Futsal 3 (Fabricio Espinosa-Marcelo Carrazco-Máximo Panello).