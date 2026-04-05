River ganó, gustó y goleó

Venció de local 3-0 a Belgrano de Córdoba y de esa manera logró su cuarta victoria seguida bajo el mando de Eduardo “Chacho” Coudet. Galván hizo dos y uno Colidio.

River Plate goleó este domingo de local por 3-0 a Belgrano de Córdoba y de ese modo se mantiene como escolta en la zona “B” del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Monumental, tuvo el arbitraje de Yael Falcón Pérez. Los goles los marcaron Tomás Galván en dos ocasiones, y Facundo Colidio.

En el segundo tiempo, el delantero comodorense Ian Subiabre salió con una molestia, siendo reemplazado por Juan Cruz Meza.

Antes de los 15 minutos, el “Millonario” generó tres chances muy claras para ponerse en ventaja: en la primera, Sebastián Driussi se escapó por derecha y sacó un remate cruzado que dio en un palo y atravesó la línea; luego, Lautaro Rivero controló en la puerta del área grande y metió un zurdazo que se fue cerca. En la siguiente, el 9 volvió a ser protagonista: encaró hacia el área, enganchó con clase y definió con el borde externo del pie derecho, pero su remate se fue apenas desviado.

Driussi, muy movedizo en ataque, contó con una más, de frente al área, con otro potente remate que contuvo el arquero Thiago Cardozo. Belgrano tuvo su primera chance con un cabezazo a la salida de un tiro libre y Santiago Beltrán respondió con una muy buena reacción. También de tiro libre, sobre los 30 minutos, Rivero no llegó a impactar con precisión y el balón se fue por encima del arco rival.

En el último tramo del primer tiempo, y tras un mano a mano de Driussi, Tomás Galván capturó el rebote y marcó el merecido 1-0 (su primer tanto en la Primera de River). En la reanudación, el local volvió a festejar: buen centro desde la derecha de Juan Cruz Meza y cabezazo preciso de Facundo Colidio para el 2-0 encaminar la victoria en casa. En el final, Galván apareció para su doblete con un derechazo cruzado.

Con esa victoria, el quipo que dirige Eduardo Coudet, que lleva cuatro éxitos como DT del “Millonario”, se mantiene como escolta de la zona “B” con 23 puntos -a tres del líder Independiente Rivadavia de Mendoza-, mientras que el “Pirata”, quedó en el quinto lugar con 19 unidades.

En la próxima fecha, River, que se ubica segundo en la tabla anual, visitará en Avellaneda a Racing Club, mientras que Belgrano recibirá a Aldosivi de Mar del Plata en el partido que abrirá la 14ª jornada.

Aunque antes de visitar a la “Academia”, el “Millo” hará el miércoles su debut en la Copa Sudamericana ante Blooming y en Bolivia.