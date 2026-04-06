Este lunes se juega una nueva fecha de la Fase Asociativa en el Socios Fundadores y en Náutico Rada Tilly.

El básquet sigue con más acción en las formativas

Con tres partidos, este lunes continuará jugándose la Fase Asociativa clasificatoria para la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa del torneo Apertura, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet.

En el Socios Fundadores, jugarán desde las 20, Gimnasia y Comisión de Actividades Infantiles en categorías Infantiles Femenino y luego en Liga Próximo Masculino, mientras que Náutico Rada Tilly “Amarillo” recibirá a partir de las 19:30 a Gimnasia “Verde” en Infantiles varones.

El fin de semana, mientras tanto, hubo actividad en los gimnasios Cemento Comodoro del club Petroquímica -en Kilómetro 8-, lo mismo que el sábado -escenario donde el local ganó todos sus partidos-, mientras que el domingo, se jugó un solo encuentro de los dos que estaban previstos, ya que se postergó a último momento, el partido de la categoría Cadetes Femenino, entre Gimnasia y Petroquímica.

En los dos partidos jugados por la Liga Próximo, hubo victorias de Petroquímica y también de Escuela Municipal Pueyrredón.

A continuación se detallan los resultados que se registraron entre el último viernes, el sábado y domingo por la Fase Asociativa.

Panorama

VIERNES 3

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 81 / Escuela Municipal Pueyrredón 36 (Liga Próximo).

SABADO 4

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Escuela Municipal Pueyrredón 25 / Petroquímica 62 (Mini Mixto).

- Escuela Municipal Pueyrredón 33 / Petroquímica 47 (Cadetes Masculino).

- Escuela Municipal Pueyrredón 24 / Petroquímica 91 (Infantiles Masculino).

- Escuela Municipal Pueyrredón 32 / Petroquímica 59 (Juveniles Masculino).

DOMINGO 5

En el Socios Fundadores

- Escuela Municipal Pueyrredón 58 / Gimnasia “Blanco” 46 (Liga Próximo).

Postergado

- Gimnasia vs Petroquímica (Cadetes Femenino).

Programa

LUNES 6

En Náutico Rada Tilly

19:30 Infantiles Masculino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

En el Socios Fundadores

20:00 Infantiles Femenino: Gimnasia y Esgrima vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Rodrigo Reyes y Leandro Aguirre.

21:30 Liga Próximo M: Gimnasia y Esgrima vs CAI. Arbitros: Rodrigo Reyes y Leandro Aguirre.

MARTES 7

En Náutico Rada Tilly

19:30 Infantiles Femenino: Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Pueyrredón) (*). Arbitros: José Bova y Jorge Alarcón.

(*) Con planilla oficial de juego.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:45 Primera Femenino: La Fede Deportiva vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Mario Contrera, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

MIERCOLES 8

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:30 Liga Próximo M: La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: José Bova y Facundo Iza.

JUEVES 9

En Náutico Rada Tilly

20:00 Primera Femenino: Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Pueyrredón (*).

(*) Con planilla oficial de juego.