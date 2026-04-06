Presentaron la Escuelita de Fútbol del barrio Las Flores

En el marco del 58º Aniversario del barrio Las Flores, se presentó la Escuelita de Fútbol, que lleva el nombre de Los Pumitas.
El equipo se formó hace dos meses y está a cargo del profesor José Luis Rodríguez.
Durante el acto, en la sede vecinal, estuvo Martín Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes, el coordinador de Asociaciones Vecinales de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Víctor Leonforti; junto con Silvia Huineo, presidente de la Asociación Vecinal del barrio Las Flores.
El elenco está conformado por alrededor de treinta niños y niñas de las edades de 8 a 10 años y 10 a 12 años, quienes entrenan los días lunes, miércoles y viernes en el polideportivo del barrio Las Flores. La idea es acondicionar ese espacio deportivo.
Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes, entregó material deportivo para “Los Pumitas”, que serán de gran utilidad para la nueva Escuelita de Fútbol de la ciudad.