Navarro Montoya estuvo "un año comiendo de arriba"

El exarquero y exentrenador quedó en el centro de una denuncia por presuntas estafas por consumos impagos durante su paso por Ramón Santamarina.

El nombre de Carlos "Mono" Navarro Montoya volvió a escena, pero esta vez lejos del fútbol y en medio de una fuerte polémica judicial. El exarquero de Boca e Independiente fue denunciado por una presunta deuda millonaria en un restaurante de Tandil, donde habría acumulado consumos sin abonar durante su etapa como entrenador de Santamarina.

Según indicaron los propietarios del local gastronómico, el exfutbolista y parte de su cuerpo técnico asistían con frecuencia al establecimiento y mantuvieron esa rutina durante casi un año. El conflicto se desató cuando, con el correr del tiempo, los pagos nunca se concretaron y la deuda habría alcanzado una cifra cercana a los 10 millones de pesos. “Estuvo un año comiendo de arriba”, aseguró uno de los responsables del comercio, al exponer su versión de los hechos.

De acuerdo a su relato, en un primer momento "Mono" habría solicitado confianza, asegurando que regularizaría la situación más adelante. Sin embargo, con el paso de los meses, esa promesa no se habría cumplido. Siempre según la denuncia, el exarquero luego argumentó que los gastos serían cubiertos por el propio club tandilense, lo que llevó a los dueños del restaurante a continuar brindando el servicio.

No obstante, hasta el momento, ni el exentrenador ni la institución habrían saldado la deuda reclamada. Los denunciantes sostienen que cuentan con documentación que respalda su acusación. Entre las pruebas, mencionan tickets con fechas, montos y detalles de los consumos, además de firmas atribuidas al propio Navarro Montoya.

“En principio nos dijo que pagaría después y que no habría problemas. Luego agregó que sería el Santamarina el que se haría cargo de los pagos, pero hasta ahora nadie nos pagó”, expresó uno de los involucrados. El caso avanzó en las últimas horas hacia el ámbito judicial.

El abogado Ignacio Barros será el encargado de presentar una denuncia penal por el presunto delito de estafa. Según detalló el letrado, además de los comprobantes, también cuentan con registros de cámaras de seguridad y testimonios que reforzarían la acusación. “Contamos con los tickets, cámaras de vigilancia y testimonios que acreditan los hechos”, sostuvo.

Navarro Montoya tuvo un breve paso como entrenador de Santamarina, donde dirigió apenas siete partidos oficiales, con un balance de una victoria, cuatro empates y dos derrotas. Su salida del club se produjo en abril de 2025, tras una campaña irregular. Ahora, más allá de su desempeño deportivo, enfrenta una situación compleja en el plano judicial que podría escalar en las próximas semanas, a medida que avance la causa y se conozcan más detalles sobre la denuncia.