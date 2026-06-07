"Un agradecimiento eterno": conmovedor comunicado de la familia

La familia de Indio Solari emitió un nuevo mensaje para los fanáticos que siguen llegando a Villa Domínico para darle el último adiós.

Mientras todavía en la noche de este domingo avanza la histórica movilización popular, el entorno más íntimo de Indio Solari emitió un nuevo y emotivo comunicado a través de sus canales oficiales para agradecer el apoyo, pedir por que se mantenga la calma y llevar tranquilidad a los miles fans que copan las calles de Villa Domínico.

En medio de un clima de profunda sensibilidad, la familia buscó retratar la conmovedora postal que se vive en el estadio y llevar un mensaje de tranquilidad y comunión a las miles de personas que continúan llegando desde distintos puntos del país.

El texto describe con precisión la atmósfera que rodea al féretro del mítico cantante, transformando el dolor de la pérdida en un homenaje colectivo guiado por el respeto y la devoción ricotera.

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En el mensaje, los familiares destacaron el comportamiento de la marea humana que ingresa de forma incesante en el polideportivo para brindarle sus respetos al "míster".

"La fila avanza. La gente llega a verlo. Aplaude, llora, le habla, le canta, le tira flores, camisetas, banderas. La despedida del Indio es una rara mezcla de desgarro y agradecimiento eterno", expresaron conmovidos por las infinitas muestras de afecto.

Asimismo, el entorno de Solari reforzó la necesidad de mantener el orden y cuidar la fisonomía del encuentro, apelando a la misma hermandad que caracterizó a las históricas misas redondas a lo largo de las décadas. "Sigamos despidiéndolo así, tal como merece porque se lo ganó: en familia, en paz, hermanados por la belleza que coló en nuestras vidas. Hay lugar para todos y todas los que quieran darle forma a su adiós. GRACIOSOS Y VALIENTES", concluye el texto.

Con la confirmación de que no habrá restricciones de espacio y que las instalaciones están preparadas para contener la afluencia de público de manera segura, la familia del Indio abrazó de manera simbólica a una militancia musical que continúa desfilando entre lágrimas, cánticos y el eterno agradecimiento por un legado que ya es inmortal.