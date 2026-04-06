Se disputó el 8º Encuentro de veteranos de rugby "Aniversario Gesta de Malvinas"

Fue el último sábado en Calafate RC, donde el dueño de casa y la Agrupación Matuastos les rindió homenaje a los excombatientes de la guerra en su 44º aniversario.

El último sábado se desarrolló en Calafate RC el 8vo. Encuentro de veteranos de rugby “Aniversario Gesta de Malvinas”, con el cual el anfitrón y la Agrupación Matuastos les rindieron homenaje a los excombatientes de la guerra de Malvinas en su cuadragésimo cuarto aniversario.

Además de los anfitriones, participaron los equipos de Alacranes Golden, Hueney (Santa Cruz), Gatos (San Jorge RC), Lechuzas (D. Portugués), Gavilanes (Chenque RC), Coirones (Comodoro RC), Bigodontes, Yunque (Bigornia, Rawson), Aoniken (Puerto Madryn), Baguales, Quelequen (Coyhaique, Chile), y La Española (Trelew).

El emotivo acto de inauguración fue encabezado por Martín Gurisich (director de Deportes), Rodolfo Ivancich (presidente de Calafate RC) y Gabriel Tcharian (coordinador deportivo de Calafate RC). A su vez, asistieron miembros de la Unión de Ex Combatientes de Malvinas y del Centro de Veteranos de Guerra de Comodoro Rivadavia.

Cristian Navarro, capitán de Matuastos, comenzó con las palabras, agradeció la presencia de los equipos y remarcó que “se trabajó muchísimo para que lo puedan disfrutar desde el minuto cero, gracias a todos por ser parte de este encuentro”.

Asimismo, Ivancich expresó que “es un evento para acompañar y homenajear a nuestros héroes haciendo lo que mejor le sale al club, que es jugar al rugby, crear familia, crear unión, crear lazos, y tirar para adelante por sobre todas las cosas. Es un honor y un placer estar al lado de los excombatientes”.

Por su parte, Gurisich resaltó la participación de los equipos de otras ciudades y valoró a la Agrupación Matuastos y Calafate RC “porque hace tiempo que vienen haciendo este encuentro y lo siguen sosteniendo, para nosotros es un orgullo que lo hagan”.

Y destacó a los excombatientes de la guerra “por seguir estando firmes para que no nos olvidemos lo importante que son las Malvinas Argentinas”.

Posteriormente, se hizo entrega de un reconocimiento a las agrupaciones de veteranos de Malvinas. Y se brindó un especial homenaje a la enfermera retirada Emilia Bustos por su actuación durante la gesta de Malvinas.