Pesas: Balance positivo de una nueva Liga Patagónica en el Club Huergo

Se destacaron los podios comodorenses de Mirko Ruiz, Amaru Ruiz, Samuel Solís y Dago Jorquera. En equipos, los campeones fueron Río Negro en femenino y Tierra del Fuego en masculino.

Se llevó a cabo en el Club Ingeniero Huergo una nueva edición del torneo central Liga Patagónica de Levantamiento de Pesas, homologado por FAP, con la organización de la Escuela Municipal local dirigida por Cinthia Cadiz y el acompañamiento de Comodoro Deportes.

Se hicieron presentes más de cien competidores de toda la Patagonia, con marcas clasificatorias a torneos nacionales y el mejor nivel de la región, desde Sub-15 en adelante.

Destacaron los comodorenses Sub-15 Mirko Ruiz (1º Puesto Cat. 70kg. – 45kg. arranque y 60kg. envión), Amaru Ruiz (2º Puesto Cat. 95kg. - 50kg. arranque y 65kg. envión), mientras que en Sub-17 brilló Samuel Solís (1º Puesto Cat. 60kg. - 70kg. arranque y 80kg. de envión) y Dago Jorquera Flores (3º Puesto Cat. 65kg. - 63kg. arranque y 80kg. envión).

Además, resaltó la marca sudamericana en Sub-17 para neuquina Antonella Almaza (Cat. 53kg. - 64kg. arranque y 86kg. envión) y los atletas rionegrinos destacados del certamen Luna Lupiañez (Sub-17 Cat. 61kg - 77kg. envión y 98kg arranque) y Dante Pizzuti (Mayores Cat. 95kg. - 135kg. arranque y 180kg envión).

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En cuanto al campeonato por equipos, el certamen en rama femenina fue para el selectivo de Río Negro, mientras que Tierra del Fuego se llevó el título en rama masculina.

“Los chicos de Comodoro compitieron muy bien. Han mejorado sus marcas. No hemos logrado la clasificación directa al Nacional, pero continuamos en el camino”, sostuvo Cinthia Cadiz, entrenadora y referente de la Escuela Municipal de Comodoro Rivadavia.

“El balance del torneo es muy positivo, especialmente por las devoluciones que me han dado los otros entrenadores. Estuvo fluido, se vio bien la organización. Nosotros lo dimos todo, terminamos exhaustos, es mucho el laburo que se hace en estos torneos, que durarían dos días, pero lo hacemos en uno por cuestiones económicas y de logística. Nos exprimimos al máximo, por los chicos, por el deporte y por nuestra región”, explicó Cadiz.

“Nos continuamos preparando para los objetivos deportivos que vienen. Tendremos torneos en julio, agosto, en septiembre serán los clasificatorios a los Juegos Evita. Se viene el camino también para los federados y no federados, además de buscar nuevas experiencias para los más chicos. Vamos a continuar entrenando y enfocarnos en seguir construyendo todo esto”, cerró.