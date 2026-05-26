Alacranes festejó su 35º Aniversario en el Club Deportivo Portugués

El Encuentro de Veteranos de Rugby tuvo lugar en el Club Deportivo Portugués y contó con la participación de diversos equipos de clubes comodorenses, con Alacranes como anfitrión celebrando su 35º Aniversario.

El evento contó con el grupo de rugby inclusivo Premix (Comodoro RC), y también la participación de Los Baguales (Chile), Los Gatos (Caleta Olivia), Hueney (Cañadón Seco), Gavilanes (Chenque RC), Matuastos (Calafate RC), Coirones (Comodoro RC) y Lechuzas (Dep. Portugués).

En el acto inaugural estuvieron Martín Gurisich (Dir. Gral. Deportes Municipal), Roberto Luna (presidente de la Agrupación Alacranes), junto a miembros de comisión directiva y notables del rugby comodorense, entre ellos Carlos Di Matteo.

“Agradecemos a todas las agrupaciones presentes, a los colaboradores que han apoyado para hacer el Encuentro Aniversario de Alacranes, que estamos cumpliendo 35 años y no es poco. Esperamos que pasen una jornada espectacular de rugby, amistad y camaradería. A los notables de la agrupación que siempre nos acompañan y todos los que se acercaron”, expresó Luna, presidente de Alacranes.

“Esto es el rugby. Agradezco a mis compañeros fundadores Fernando y Tony, y otros que no pudieron venir. En 1991 nos comprometimos a ayudar al rugby local, a fortalecer las instituciones y fundamos esta agrupación de Veteranos bautizándola Alacranes, gracias al ingenio del recordado Niceto Rojas”, comentó Carlos Di Matteo.

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“Lo demás se fue generando año a año, cumpliendo objetivos y acercando a aquellos jugadores que estaban alejados del deporte, como está ocurriendo en cada club. De esta agrupación surgieron dirigentes, presidente de la URA, integrantes de tribunal de disciplina, referees, entrenadores, y como broche de oro fuimos reconocidos como Veteranos de la URA, además de participar de acontecimientos sociales donde está manifestada la solidaridad”, agregó.

“Más de 380 alacranes transitaron la historia, llevando por el país y el mundo el espíritu de la veteranía, que más allá de divertirse y jugar en una cancha, les enseñaron a los más jóvenes que el rugby es interminable. Feliz cumpleaños Alacranes, viva la veteranía!”, cerró Di Matteo.

Por su parte, Martín Gurisich, director general de Deportes Municipal, concluyó: “En nombre del Municipio agradecer al club Portugués por abrir las puertas para este encuentro de Veteranos. Felicitarlos porque esto implica gente que hizo mucho por el deporte de Comodoro. Son quienes construyeron el deporte en Comodoro en épocas donde no era tan fácil. Felicitar a la gente del rugby, a Alacranes que cumple 35 años, celebrar la incorporación de los jóvenes. Agradecer por la invitación, que sea un lindo torneo, que se comparta, y que la gente que hizo el deporte se pueda encontrar e impulse a las juventudes a seguir el ejemplo”.