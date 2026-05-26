La Asociación Promocional conoce los cruces de octavos de final de la C-13, como así también la llave de cuartos en las C-11 2015 y 2016.

El Apertura de futsal cerró la fase regular en tres denominaciones

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Un fin de semana con tres días de pura acción tuvo la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia, que cerró la fase regular de tres denominaciones correspondientes al torneo Apertura 2026.

En ese contexto, la actividad que se jugó el sábado, domingo y lunes, se desarrolló en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.

En la C-13, la valla menos vencida fue para León Oliva, arquero de Lanús Infantil “A”, quien recibió solo seis goles. Mientras que el máximo anotador fue Benjamín Barrientos, de Guerreros FC, con 18 conquistas.

Los cruces de octavos quedaron definidos de la siguiente manera: Lanús Infantil “A”-El Pilar Azul; Inter-Los Amigos FC; Parma Futsal-MyL Futsal; Juanes Motos FS-La Cigarra; Los Matadores-JM Futsal;

Halcones Dorados FC-La 14 FC; Guerreros FC-Saavedra Futsal y

Lanús Infantil “B”-Casino CR.

Mientras tanto, en la C-11 2015 también hubo jornada de definición, en donde quedaron establecidos los cruces de cuartos de final.

En primer lugar, la valla menos vencida fue para Bautista Mansilla, de Halcones Dorados FC, con 8 goles recibidos, mientras que el goleador resultó Milo Andretta, de Comodoro FC, con 17 tantos.

Los cruces quedaron de la siguiente manera: La Súper Económica-Asturiano Celeste; El Lobito Infantil-Los Matadores; Halcones Dorados FC-Lanús Infantil y Comodoro FC-Casino CR.

Mientras que en la C-11 2016, la valla menos vencida quedó en manos de Benjamín Perea de El Lobito Infantil quien recibió 8 tantos, mientras que el goleador fue Kenai Gómez, de La Súper Económica, quien festejó en 19 ocasiones.

Además, y dentro de la programación que tuvo un total de 39 partidos, se jugaron las semifinales de ida de la categoría C-09 2018.

MyL Futsal venció 2-1 a JM Futsal, mientras que La Cigarra derrotó 4-2 a PM FC Azul.

A continuación se detalla todos los resultados con sus respectivos goleadores y algunos cruces definidos que se registraron el fin de semana por el futsal formativo de la Asociación Promocional.

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Panorama

DENOMINACION C-11 2015

11ª fecha

- Guardianes JL 0 / Los Matadores 2 (Asiel Maripillán 2).

- Casino CR 2 (Ignacio Kochowicz-Ramiro Perales) / Parma Futsal

1 (Isaías Rocha).

- La Súper Económica 1 (Lucas Vidal) / El Lobito Infantil 2 (Nicolás Cartagena 2).

- Asturiano Celeste 4 (Benjamín González 2-Juan Legüe-Benicio Saralegui) / Juanes Motos Futsal 0.

- Vikingos HDP FS 1 (Bautista Hernández) / Halcones Dorados FC 2 (Alejo Ortiz 2).

- Lanús Infantil 0 / Comodoro FC 5 (Alfie Andretta 2-Milo Andretta-Lorenzo Altamirano-Isaac Vizama).

Cuartos de final

- La Súper Económica (1º) vs Asturiano Celeste (8º) A.

- El Lobito Infantil (4º) vs Los Matadores (5º) D.

- Halcones Dorados FC (2º) vs Lanús Infantil (7º) B.

- Comodoro FC (3º) vs Casino CR (6º) C.

DENOMINACION C-11 2016

11ª fecha

- Lanús 4 (Juan Mansilla-Bautista Guinao 2-Guiliano Bonelli) / Asturiano Celeste 3 (Lorenzo Pastrana-Benicio Rodríguez 2).

- El Lobito Infantil 1 (Caleb Canales) / Nueva Chicago 2 (Luis Alfonzo-Lisandro López).

- MyL Futsal 1 (Nehemías Guerreros) / Halcones Dorados FC 3 (Gian González-Joel Reinoso-Thomás Quiñoneros).

- PM FC Negro 6 (Mateo Villamizar 2-Adonai Tenaur 2-Eloy Abalos-Felipe Aued) / Los Rebeldes FC 0.

- PM FC Azul 2 (Lorenzo Aseff-Dimitri Alaniz) / La Súper Económica 2 (Kenai Gómez 2).

- Casino CR 2 (Juan Cruz Demartini-Francisco Rasjido) / Lanús Infantil 2 (Ulises Vera-José Román Loncón).

Cuartos de final

- El Lobito Infantil (1º) vs Asturiano Celeste (8º) A.

- PM FC Azul (4º) vs Lanús (5º) D.

- La Súper Económica (2º) vs PM FC Negro (7º) B.

- Halcones Dorados FC (3º) vs Nueva Chicago (6º) C.

DENOMINACION C-09 2018

Semifinales ida

-JM Futsal 1 (Tahiel Loncón) / MyL Futsal 2 (Benicio Cañuqueo- Haziel Chiguay).

- PM FC Azul 2 (Gino Galetto 2) / La Cigarra 4 (Lohan Rementería 2-Lohan Vidal-Román Maliqueo).

DENOMINACION C-13

9ª fecha – Zona “A”

- Juanes Motos FS 3 (Ignacio Castro-Juan Ignacio Arizcuren-Juan Cantallops) / JM Futsal 0.

- Lanús Infantil “A” 2 (Lian Cárcamo 2) / Halcones Dorados FC 0.

- Los Amigos FC 4 (Ciro Arriegada-Benicio Ontiveros 2-Gael Velázquez) / Lanús 0.

- MyL Futsal 2 (Héctor Rubilar 2) / El Pilar Celeste 0.

- Guerreros FC 7 (Benjamín Barrientos 7) / Casino CR 3 (Jerónimo Carrizo 2-Lautaro Rivera).

8ª fecha - Zona “B”

- Saavedra Futsal 0 / Los Matadores 4 (Bautista Romero-Máximo Martínez-Franco Wynbergh-Joaquín Hidalgo).

- Juan XXIII 0 / La Cigarra 1 (Jeremías Soto).

9ª fecha - Zona “B”

- La14 FC 1 (Benicio Loncón) / Parma Futsal 5 (Santino Tenorio-Máximo Soto-Mateo Ferreyra-Thiago Llaguel 2).

- Juan XXIII 2 (Giovanni Cabrera-Gael Granero) / El Lobito Futsal 3 (Santino Calderón-Bautista Vidal 2).

- Inter 2 (Diego Bravo 2) / La Cigarra 2 (Jeremías Soto-Tiziano Flores).

- Saavedra Futsal 3 (Dylan Gherardi 2-Abel Palacios) / El Pilar Azul 2 (Jeremías Barría-Álex Barría).

- Lanús Infantil “B” 1 (Noah Saralegui) / Los Matadores 5 (Franco Wynbergh-Emanuel Aguilar 2, Joaquín Hidalgo-Ignacio Navarro).

Octavos de final

- Lanús Infantil “A” (1ºZA) vs El Pilar Azul (8ºZB) A.

- Inter (4ºZB) vs Los Amigos FC (5ºZA) B.

- Parma Futsal (2ºZB) vs MyL Futsal (7ºZA) C.

- Juanes Motos FS (3ºZA) vs La Cigarra (6ºZB) D.

- Los Matadores (1ºZB) vs JM Futsal (8ºZA) E.

- Halcones Dorados FC (4ºZA) vs La 14 FC (5ºZB) F.

- Guerreros FC (2ºZA) vs Saavedra Futsal (7ºZB) G.

- Lanús Infantil “B” (3ºZB) vs Casino CR (6ºZA) H.

DENOMINACION C-15

8ª fecha - Zona “A”

- Milan Futsal 15 (Luciano Navarro-Fausto Farías 2-Santino Argel 2-Jonathan Pérez 4-Matías Rojas 6) / Pietrobelli FC 1 (Dylan Aguilar).

- Casino CR 2 (Fernando Padilla-León González) / Juan XXIII 1 (Ian Rojas).

- CyS Futsal 1 (Leonel Robledo) / Lanús Infantil 1 (Ian Barría).

9ª fecha - Zona “B”

- Deportivo DM 2 (Bruno Bahamonde-Axel Mendoza) / Juanes Motos Futsal 1 (Bruno Tappen).

DENOMINACION C-17

10ª fecha

- 707 Futsal 4 (Eduardo Ortega-Guillermo Almonacid 2-Benjamín Marques) / Guardianes JL 4 (Santiago Lagos 2-Wilson Vega -Lautaro López).

- Los Titanes FC 2 (Sergio Borda-Miguel Loncón) / Juan XXIII 1 (Thiago Vidal).

11ª fecha

- Lanús 5 (Santino Pacheco-Bruno Toro 2-Thiago Villalba 2). –

CIPA 3 (Bruno Barros 2-Jeremías Mansilla).

- Saavedra Futsal 3 (Bruno Carrizo-Geremías Maidana-Máximo Panello) / Juan XXIII 1 (Benjamín Alaniz).

- MyL Futsal 5 (Leonidas Amaya-Vicente Mandaglio-Facundo Jorvatt-Benjamín Errecalde-Dante González) / Inter 2 (Mateo Sáez -Tomás Tebes).

- Alma Gaucha 4 (Alexander Soto 2-Valentín Cuyul 2) / Deportivo DM Negro 2 (Dariel Millamán-Mateo Cárcamo)

- 707 Futsal 2 (Guillermo Almonacid 2) / La Súper Económica 10 (Sebastián Melián-Mirko Zelich 4-Benjamín Fernández-Brian Benítez 3-Diego Grance).

- El Lobito Futsal 4 (Dylan Fimiani-Walter Toledo 3) / Guardianes JL 2 (Thiago Lobos-Brandon Schneider).

- Los Titanes FC 5 (Lucas Núñez-Sergio Borda-Valentino San Martín-Miguel Loncón-Franco Barrionuevo) / Deportivo DM Blanco 1 (Facundo Carrillo).