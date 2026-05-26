Náutico Rada Tilly alcanzó la punta del torneo Apertura en Primera Masculino

Derrotó de local a La Fede 79-59 y alcanzó a su vencido en la cima del certamen de básquet. También ganaron Gimnasia y Petroquímica.

Náutico Rada Tilly le ganó de local 79-59 a La Fede Deportiva y con ese resultado lo alcanzó en la punta del torneo Apertura de básquet de Primera división masculino, luego de jugarse este lunes, una nueva fecha de la fase regular.

El “Aurinegro” se hizo fuerte en su cancha y de esa manera ahora manda en lo más alto con 16 puntos en la tabla, la misma cantidad que su vencido.

En Náutico, brilló el escolta Alejandro Ivetich, goleador del partido con 29 puntos, 8 asistencias, 5 recuperos, 3 rebotes y solo 2 pérdidas.

Mientras que Bruno Leonori lo siguió con 13 tantos, 4 rebotes, 3 asistencias, una tapa más un recupero, mientras que Vicente Nicora colaboró con 11 unidades.

Además, el experimentado pívot Diego Romero también tuvo interesantes números: 6 puntos, 17 rebotes, 7 asistencias, 2 tapas, con un recupero, aunque sufrió 4 pérdidas.

Por el lado del “Bordó”, sus mejores hombres en la ofensiva resultaron el pívot Juan Ignacio Cárdenas con 14 puntos, 6 rebotes, más una asistencias y 3 pérdidas, mientras que Alejo Fernández aportó 13 tantos, con 3 rebotes; tuvo 3 pérdidas y 1, en rebote, asistencia y recupero.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima superó de visitante a Comisión de Actividades Infantiles por 88-45, en un partido donde brilló Natalio Santacroce, quien fue el goleador del juego con 24 puntos, 7 rebotes, 3 pérdidas y también tuvo el mismo número en recuperos. El base estuvo bien acompañado por Benjamín Anríquez, autor de 11 puntos y 2 asistencias.

En la CAI, mientras tanto, los destacados fueron Emiliano Villafaena con 11 puntos, 3 asistencias, 2 pérdidas y un recupero y luego lo siguió Jorge Rayán con 10 unidades, 3 rebotes, con 4 pérdidas de balón.

En el restante juego que se disputó por esta categoría, Petroquímica superó a Escuela Municipal Pueyrredón por 103-78.

El lunes, que se recordó el Día de la Revolución de Mayo, también se aprovechó para completar la última fecha de la Fase Asociativa clasificatoria para la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa, en Infantiles, Cadetes y Juveniles, todo en la rama femenina.

Además, los más pequeños tuvieron un nuevo encuentro -el quinto- para las categorías iniciales del básquet. La actividad se desarrolló en Náutico y en el gimnasio “Diego Simón” de La Fede.

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Panorama

LUNES 25

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- Gimnasia 45 / La Fede 46 (Infantiles F).

- Gimnasia 25 / La Fede “Bordó” 80 (Cadetes F).

- Gimnasia 34 / La Fede “Bordó” 62 (Juveniles F).

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 79 / La Fede 59 (Primera M).

- Escuela Municipal Pueyrredón 10 / Náutico Rada Tilly 60 (Infantiles F).

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 45 / Gimnasia 88 (Primera M).

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Escuela Municipal Pueyrredón 78 / Petroquímica 103 (Primera M).

- Petroquímica 57 / La Fede “Blanco” 31 (Cadetes F).