Mateo Catalán logró una medalla de plata en el Nacional de Taekwondo

El comodorense compitió el último fin de semana en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, en Buenos Aires, donde logró el 2º puesto en la categoría juvenil.

El último fin de semana el comodorense Mateo Catalán logró el segundo puesto en el Nacional Apertura de Taekwon-Do realizado en las instalaciones del CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), en la categoría juvenil hasta 68 kg Dan (cinturón negro).

El profesor de taekwondo Jorge Alvarez hizo un resumen de lo que fue la actividad de su dirigido en Buenos Aires, certamen que se desarrolló del 23 al 25 de mayo.

“Luego de tres intensas jornadas que nos dejó el Nacional Apertura de Taekwondo que se desarrolló en las instalaciones del CeNARD, podemos contar con medalla de plata para Comodoro Rivadavia”.

El atleta Mateo Catalán representante de Comodoro Rivadavia obtuvo un segundo lugar en el podio -en lucha-. “Cómo sabemos en este certamen se dan cita los atletas del más alto rendimiento en esta disciplina. Mateo se encuentra dando los primeros pasos en la categoría juvenil hasta 68 kg Dan (cinturón negro) mejorando su performance ya que en el Nacional Clausura del año pasado obtuvo bronce en la categoría cadetes danes. Volverá a tener cita en el Nacional Clausura de este año", aseguró Jorge Alvarez.

Es importante destacar y seguir el desempeño de Mateo Catalán en esta disciplina, tal vez Comodoro pueda tener un representante olímpico en el futuro.

“Queda un largo camino por recorrer, sabemos que se necesita mucho esfuerzo de parte de los padres y del mismo competidor para concretar esa meta, que por hoy es un sueño olímpico”, puntualiza el profesor Jorge Alvarez.

El torneo tuvo la destacada presencia de Sebastián Crismanich y Lucas Guzmán máximos referentes en este deporte, ya que Sebastián Crismanich fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Lucas Guzmán diploma olímpico, quien ganó una medalla en el Campeonato Mundial de Taekwondo de 2019 y cuatro medallas en el Campeonato Panamericano de Taekwondo entre los años 2014 y 2022. Las competencias en el CeNARD estuvieron televisadas por TyC Sport.