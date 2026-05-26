Argentina tiene plantel para la AmeriCup U18 masculina

Todo listo para la Selección Nacional U18 masculina de básquet de cara al gran compromiso del año en el calendario formativo internacional. Luego de los dos amistosos que disputó ante Uruguay en Santa Fe, Argentina dio a conocer la nómina de doce jugadores que representará al país en la AmeriCup U18 de León, en México, que se desarrollará del 1 al 7 de junio y que otorga cuatro boletos para la Copa del Mundo U19 del año próximo.

La nómina está compuesta por diez de los doce jugadores que lograron la medalla de plata en el Sudamericano U17 de Paraguay, disputado en diciembre pasado. El plantel tiene una estatura promedio de 1,95m y cuenta con dos jugadores que militan en el exterior, uno de ellos es Lautaro Basualdo, que además dará dos años de ventaja en la competencia, ya que es nacido en el 2010.

La delegación, que se encuentra concentrada en Santa Fe desde el 17 de mayo, continuará trabajando hasta el momento de emprender viaje hacia el certamen internacional. En la noche del domingo, los dirigidos por Mauro Polla superaron a Uruguay por 75-59 en el Ángel Malvicino de Unión de Santa Fe con transmisión de Básquet Pass en el marco de su preparación para el certamen. Este lunes, en el club Regatas de Santa Fe, Uruguay se impuso por 64-61.

En la cita continental Argentina integrará el Grupo A junto a Estados Unidos, Brasil y el anfitrión, México con un formato renovado. Luego de una primera etapa de tres partidos en formato todos contra todos, los equipos que clasifiquen en el primer puesto de su zona accederán directo a semifinales. Los que finalicen segundos cruzarán en cuartos de final contra los terceros del grupo opuesto por un boleto en las semis. Los elencos que cerraron la primera fase en la última colocación disputarán directamente la reclasificación del quinto al octavo lugar.

El ansiado debut será el lunes 01/06 a las 20:30 ante Estados Unidos en tanto que el martes 02/06 en el mismo horario el elenco nacional enfrentará a Brasil. El miércoles tendrá descanso y el jueves 04/06 cerrará la fase de grupos ante México desde las 23.00hs. Los cuartos de final se disputarán el viernes. Los primeros de cada grupo y los ganadores de los dos cruces de cuartos obtendrán los boletos a la Copa del Mundo U19 del año próximo.

SELECCIÓN ARGENTINA U18 MASCULINA

Aman, Gonzalo | 1.90 | 2008 | Peñarol de Mar del Plata

Basualdo, Lautaro | 2.04 | 2010 | Pallacanestro Varese (ITA)

Caumo, Joaquín | 1.78 | 2008 | Estudiantil Porteño

Céliz, Joaquín | 1.95 | 2008 | Obras Sanitarias

Fessia, Mateo | 1.90 | 2008 | Boca Jrs

Gobetti, Bautista | 1.92 | 2008 | Provincial de Rosario

Groppa, Genaro | 1.93 | 2008 | Liniers de Bahía Blanca

Hernández, Manuel | 1.90 | 2008 | Gimnasia de Santa Fe

Moravansky, Román | 1.95 | 2008 | Ferro Carril Oeste

Pettinaroli, Santiago | 2.00 | 2008 | Bochas Sport Club de Colonia Caroya

Pettovello, Benjamín | 2.04 | 2008 | Stings Mantova (ITA)