El atleta esquelense, con un tiempo de 29’20”, ganó en los 10 kilómetros. En cuanto a las mujeres, la vencedora fue la bonaerense Sofía Gómez.

Joaquín Arbe se impuso en la 50ª edición de las Fiestas Mayas

El atleta de Esquel, Joaquín Arbe volvió a conquistar y quedarse en lo más alto del podio a nivel nacional. Arbe, se quedó con el triunfo en las tradicionales Fiestas Mayas, una de las carreras más emblemáticas del calendario argentino, disputada en la zona de Palermo, Buenos Aires.

El segundo puesto fue para el bahiense Manuel Córsico (29’22”), mientras que el podio lo completó Wendell Jerónimo Souza de Brasil (29’28”).

Por su lado, Eulalio Muñoz, de Gualjaina, llegó en sexto puesto con un tiempo de 29’39”, mientras que el comodorense David Rodríguez se ubicó entre los 20 mejores atletas del país, posicionándose en el puesto 18º, con un registro de 30’53”.

En Damas, mientras tanto, la vencedora fue la bonaerense Sofía Gómez (32’41”) de la FAM, quien llegó escoltada por la marplatense Sofía Luna (33’12”) y por la cordobesa Dahyana Juárez (33’39”).

La carrera Fiestas Mayas 2026 una de las competencias más tradicionales del calendario nacional de calle y ruta, y en esta oportunidad fue la 50ª edición, en Avenida Figueroa Alcorta y Monroe, Palermo, Buenos Aires, sumando más de 15 mil atletas.

La competencia contó con la organización del Club de Corredores y reunió a los mejores atletas de elite del país.

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Panorama

Varones

1º Joaquín Arbe 29’20”

2º Manuel Córsico 29’22”

3º Wendell Jerónimo Souza 29’28”

Mujeres

1º Sofía Gómez 32’41”

2º Sofía Luna 33’12”

3º Dahyana Juárez 33’39”