Se realizó el fin de semana en instalaciones del Gimnasio municipal Nº 3 del barrio Máximo Abásolo.

La Gimnasia Artística y Trampolín tuvo el segundo encuentro de la temporada

En el Gimnasio municipal Nº3 “Angel ‘Lito’ Gioino” del barrio Máximo Abásolo, se llevó adelante el segundo encuentro municipal de Gimnasia Artística y Trampolín.

La actividad contó con gran convocatoria, y participaron alrededor de 250 gimnastas entre niveles; Escuela 1, Escuela 2, Nivel Usag de 1, 2, 3, y 4 de los diferentes gimnasios municipales locales.

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Participaron las sedes: Gimnasio Municipal 1, Gimnasio Municipal 2, Gimnasio Municipal 3, Gimnasio Municipal 4, y Kilómetro 5. El tercer encuentro del año será el 23 de junio, en el Gimnasio municipal 4 que se encuentra en el barrio Stándard Norte.

El segundo encuentro de Gimnasia Artística fue organizado por los profesores del gimnasio mencionado y contó con la presencia de las y los gimnastas de las escuelas municipales, quienes desarrollaron muestras y coreografías, de diferentes edades y dificultades.

El evento contó con la colaboración del Ente Autárquico Comodoro Deportes, en una muestra de lo trabajado durante parte del año de las sedes.