El “Azzurro” comodorense se impuso con sus tres categorías. En Sub 17 ganó 2-1, en Sub 15 venció 4-0 y en Sub 13 goleó 6-1.

La CAI le ganó al Deportivo Madryn por el Torneo Juvenil

Un martes perfecto fue el que tuvo la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia en su visita al Deportivo Madryn a quien derrotó en sus tres categorías formativas, en el marco de la 6ª fecha del Torneo Juvenil, que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En ese contexto, la primera alegría la dio el equipo Sub 17 que se impuso por 2-1 ante el “Aurinegro” en partido jugado en la cancha auxiliar Caio Casado, en Puerto Madryn.

La victoria llegó sobre el final con los goles de Benjamín Fernández (34' ST), recién ingresado al campo de juego, y de Leonel Freschi (35' ST), quien alcanzó los 8 tantos y continúa liderando la tabla de goleadores.

Para el local, mientras tanto, descontó Juan Ignacio Morcillo (39' ST).

De esa manera, los actuales defensores del título siguen demostrando carácter y fútbol: mantienen el invicto y lideran la zona con 17 puntos, producto de 5 triunfos y 2 empates.

La segunda alegría del día llegó de la mano del equipo Sub 15. El elenco, que dirige Mario Amado, se impuso por 4-0 ante el elenco de Madryn.

Los goles de la victoria “azzurra” fueron convertidos por Leonel Robledo (19' PT), Lautaro Coutinho (23' PT), Diego Grance (4' ST) y Bautista Recabal (17' ST).

Con este resultado, los chicos continúan como protagonistas del certamen y se mantienen en los primeros puestos de la tabla con 16 puntos, producto de 5 victorias, 1 empate y 1 derrota.

La tarde en Puerto Madryn se cerró con otra goleada, esta vez del equipo Sub 13 que se impuso por 6-1.

El equipo, dirigido por Mauro Villegas, se impuso con goles de Ignacio Troiano, en dos oportunidades (6' PT y 13' ST), Iván Calfín, también por duplicado (22' ST y 28' ST), Lisandro Hernández (33' PT) y Mateo Ferreyra (10' ST).

De esa manera, la CAI continúa con su arranque demoledor y sigue invicto en el certamen, liderando la Zona 7 con puntaje ideal: 21 puntos en 7 presentaciones.

Cabe destacar que en la séptima fecha, la CAI será local en el Estadio Municipal de Comodoro Rivadavia, escenario donde recibirá a Huracán de Trelew.