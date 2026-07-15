La CAI quiere seguir siendo protagonista en el Juvenil Federal

El Torneo Juvenil del Consejo Federal del Fútbol Argentino continúa su marcha y este jueves, en el estadio municipal de Comodoro Rivadavia, tendrá una nueva jornada correspondiente a la 9ª fecha de la Etapa Clasificatoria de la Zona 7.

Como representante de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, la Comisión de Actividades Infantiles recibirá a Germinal de Rawson con el objetivo de seguir en los primeros lugares con sus tres categorías.

En ese marco, los horarios de los partidos serán los siguientes: 10:00 Sub 13, 11:30 Sub 15 y 13:00 Sub 17. Las entradas online se consiguen por https://mbticket.com.ar/tienda/futbol/c-a-i-vs-germinal-rw/ y también se puede ver la transmisión en vivo por streaming en Comodoro De Primera.