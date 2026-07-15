Las representantes comodorenses obtuvieron 15 medallas, con 11 preseas en la modalidad Libre y 4 en Danza, en Puerto Madryn.

El patín artístico de la CAI tuvo una gran actuación en el Provincial

El grupo de competencia de patín artístico de la Comisión de Actividades Infantiles tuvo una destacada participación durante el 2º Torneo Provincial de Patín Artístico, desarrollado en el Palacio Junior del Club Deportivo Madryn.

Las representantes comodorenses, conducidas por la técnica Celeste Garay, la profesora Nazarena Álvarez y la delegada Natalia Arrieta, obtuvieron un excelente balance de 15 medallas, con 11 preseas en la modalidad Libre y 4 en Danza, coronando un gran fin de semana de competencia y reflejando el crecimiento deportivo del grupo.

El certamen, fiscalizado por la Asociación Chubutense de Patín Artístico (ACPA) y afiliado a la Confederación Argentina de Patín, fue el segundo torneo competitivo y evaluativo de la temporada 2026, una instancia fundamental en la preparación de los deportistas de cara a los próximos desafíos nacionales.