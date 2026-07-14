El cuarteto de patín artístico de Olas del Sur se coronó subcampeón en el Campeonato Panamericano que se hizo la semana pasada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El equipo del club comodorense estuvo integrado por Victoria Brizuela, Valentina Contreras, Abril Velásquez y Valentina Hanzich Giovannini.

Olas del Sur logró el subcampeonato en el Panamericano de Patinaje Artístico

Organizado por la Confederación Argentina de Patinaje, en el Microestadio CAP, ubicado en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires, se desarrolló el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico.

En donde el cuarteto del Club Olas del Sur de Comodoro Rivadavia se coronó subcampeón, con el equipo que estuvo compuesto por Victoria Brizuela, Valentina Contreras, Abril Velásquez y Valentina Hanzich Giovannini.

“El equipo venía preparándose hace varios meses para este gran objetivo, como así también recaudando fondos para poder costear la indumentaria del seleccionado, la cual tenía un elevado costo. Todas las patinadoras del equipo han dado sus primeros pasos en el club cuando eran pequeñas”, comenzó la entrenadora Antonella Tiglio.

A su vez, Pamela Brizuela dijo que “poder cumplir el objetivo de pisar un Panamericano para nosotras fue un sueño, si bien lo teníamos como objetivo, cuando se nos presentaron los costos que debíamos afrontar lo sentimos un poco imposible”.

“Pero le pusimos todo el corazón y la fe para poder llegar al importe total. También tenemos que agradecer a toda la comunidad porque nos han ayudado en cada evento que hemos organizado, todo lo recaudado hizo posible que hoy nos coronemos como subcampeonas panamericanas”, sentenció.

Ahora, el próximo objetivo de la institución será la segunda fecha del Campeonato Nacional que se realizará en agosto, donde intentarán cerrar el año dentro del podio nacional.

OLAS DEL SUR COMPITIÓ EN EL PROVINCIAL

El equipo de competencia de Olas del Sur estuvo participando en el 2º Torneo Provincial ACPA, competencia que se llevó a cabo en Puerto Madryn y contó con la participación de 250 patinadores de Chubut. Los deportistas comodorenses participaron en las disciplinas libre, danza y free dance.

En esta ocasión, el equipo estuvo compuesto por: Martina Gordillo, Sahir Pairo, Valentina Soto, Isabel Aguila, Sofía Cárcamo, Martina Carcamo, Julieta Schussel, Luciana Rodriguez, Pilar Sarubilo, Iara Godoy, Emma Lastre, Ambar Kisa, Lucia Pinchinian, Ana Belen Silva, Camila Gallardo, Renata Pross, Mía Barrientos y Maia Gallardo.

Desde la institución, agradecen a Comodoro Deportes, Chubut Deportes, y a todas las familias del club que apoyan y acompañan los sueños de sus hijos.