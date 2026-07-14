Olas del Sur se trajo dos medallas del Nacional de Clubes Nivel B

En su primera participación en la categoría, Olivia Borda y Renata de Jesús Luz, integrantes de “Olas del Sur”, hicieron podio en la modalidad Dúo AC2 (Aro y Manos Libres) en el Nacional de Clubes Nivel B que se desarrolló en la Ciudad de Córdoba.

El Nacional de Clubes Nivel B y A de gimnasia rítmica se realizó en el Club Atenas de la ciudad de Córdoba, en el cual participaron gimnastas de enorme jerarquía, entre ellas integrantes de la Selección Argentina.

Comodoro Rivadavia tuvo presencia con el debut en el Nivel B de las deportistas del Club "Olas del Sur", Olivia Borda y Renata De Jesús Luz, quienes compitieron el miércoles 8 de julio en Dúo AC2 y consiguieron el segundo puesto en la modalidad Aro y el tercer lugar en Manos Libres.

Asimismo, en la siguiente jornada participaron en la modalidad Individual, donde Borda quedó en la posición 20 y De Jesús Luz ocupó el puesto 25.

Al respecto, Cecil Malino, referente de la institución comodorense, reflejó que “estas alumnas ingresaron este año a este nivel, que es de una gran exigencia y de alto nivel técnico y físico. En esta categoría compitieron aproximadamente cuarenta gimnastas de todo el país, lo cual lo hace más valorable”.

Y expresó que “sin el apoyo y el acompañamiento de Comodoro Deportes este crecimiento no sería el mismo, es muy importante contar con el equipo de Hernán Martínez para poder alcanzar estos logros. Así como el de todos los que componen el equipo de Olas del Sur, profesoras, secretaria, padres y gimnastas, que están siempre apostando a más, a todos ellos nuestro más sincero agradecimiento”.