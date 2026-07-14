Exitosa 1ª edición de las Olimpíadas de Ajedrez Escolar en Comodoro

La Escuela Provincial Nº737 “Soldado Mario Almonacid” fue epicentro del ajedrez juvenil de Comodoro Rivadavia con la 1ª Olimpíada de Ajedrez Escolar, un evento que organizó El Mundo del Ajedrez, el cual reunió equipos jugadores provenientes de ocho escuelas de nivel secundario de la ciudad. El primer puesto fue para el equipo de la Escuela Nº760 integrado por Dahian Molina, Sol y Adrián Muruchi.

Se realizó el pasado viernes la primera edición de las Olimpíadas de Ajedrez Escolar en la ciudad, con participación de ocho equipos de tres jugadores cada uno, de diversas escuelas comodorenses, con la organización del Club Mundo del Ajedrez en trabajo conjunto con la Escuela Provincial Nº737, que fue escenario del evento.

En la clasificación final, el primer puesto fue para la Escuela Nº760 AB (Sol Muruchi, Adrián Muruchi y Dahian Molina), mientras que el podio lo completaron la Escuela Nº797 (Tiziano Avila y Richard Pérez) y la Escuela Nº745 A (Lucas Chaile, Fernando López y Matías Puñales).

El cuarto puesto fue para la Escuela Nº746 A (Vianel Estrada y Lourdes Issetta), en tanto que el quinto lugar quedó para la escuela anfitriona (Adam Zambrano, Rodrigo Espinoza y Dylan Torres). Del sexto al décimo lugar se encolumnaron las Escuelas Nº797 A, Nº723 A, Colegio Universitario Patagónico B y A, además de la Nº797 B.

Hubo mención especial para Dahian Molina, integrante de la Escuela Provincial Nº799 quien no se quiso perder el evento, y representó a la escuela finalmente campeona, junto a Sol y Adrián Muruchi. Se reconocieron los cinco primeros puestos, con trofeos para 15 de los 28 estudiantes que totalizaron la competencia, además de otorgarse suscripciones gratuitas a los tres primeros equipos para recibir clases formativas por tres meses.

Las delegaciones juveniles fueron acompañadas por familiares y docentes, combinándose los momentos de concentración frente al tablero, con lapsos de descanso e interacción entre los jugadores. La organización estuvo a cargo de los cuatro referentes de Mundo del Ajedrez, los profesores Germán Leiva y Juan Carlos Mendoza, junto a los integrantes de la nueva comisión directiva, Maximiliano Aguinaga y Omar Quinteros.

Desde la organización destacaron el alto nivel técnico de los estudiantes, con un profundo agradecimiento a la Escuela Provincial Nº737 por el trabajo en conjunto, el fortalecimiento de los lazos institucionales y el firme compromiso con la disciplina. Los referentes del club manifestaron su deseo de que cada vez más escuelas de la región brinden estos espacios formativos, promoviendo las múltiples virtudes intelectuales y sociales que el ajedrez aporta a la juventud.