La Selección Argentina regresará este lunes al país luego de consagrarse subcampeona del Mundial 2026, aunque lo hará con varias ausencias importantes. Entre ellas sobresale la de Lionel Messi, quien permanecerá en Estados Unidos, donde reside actualmente, y no integrará la delegación que arribará a Buenos Aires.

La Selección vuelve a la Argentina, pero Messi no estará en el vuelo

El vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas, operado con un Airbus A330-202, despegó desde Nueva York y tiene previsto aterrizar alrededor de las 19:00 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Según trascendió, no todos los integrantes del plantel emprendieron el regreso al país. Algunos futbolistas viajarán directamente hacia Europa para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones, mientras que otros sí formarán parte de la delegación que arribará este lunes.

Entre quienes no regresarán a la Argentina se encuentran Lionel Messi y Rodrigo De Paul, ambos radicados en Estados Unidos. En cambio, se espera que viajen aquellos jugadores que actualmente militan en el fútbol argentino.

La propia AFA había anticipado esta situación a través de un comunicado difundido tras la final, en el que informó que algunos futbolistas partirían desde Estados Unidos hacia distintos destinos para sumarse a sus equipos o iniciar su período de descanso.

El operativo de seguridad para recibir a la delegación estará a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que dispondrá controles sobre la Autopista Riccheri y en el acceso al aeropuerto. Solo podrán ingresar vehículos autorizados, personal acreditado y pasajeros con pasajes.

¿Qué pasará con el feriado anunciado por Milei?

La llegada del seleccionado también mantiene abierta la incertidumbre sobre el feriado nacional anunciado por el presidente Javier Milei para celebrar la actuación del equipo en el Mundial.

El mandatario había señalado que la fecha dependería de lo que resolvieran los jugadores y el cuerpo técnico. Sin embargo, con parte del plantel viajando directamente a otros destinos y sin una celebración confirmada, cada vez parece más difícil que el homenaje se realice en lo inmediato.

Además, fuentes cercanas a la Asociación del Fútbol Argentino confirmaron que la Selección no realizará una visita a la Casa Rosada, descartando uno de los escenarios que se había mencionado tras la final.