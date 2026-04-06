Las instituciones se preparan para un nuevo Telebingo Deportivo Solidario

Las entidades deportivas de la ciudad, en conjunto con el Ente Comodoro Deportes, se alistan para el Telebingo, avalado por Lotería del Chubut. El sorteo será el 24 de mayo.

El Ente Autárquico Comodoro Deportes se encuentra trabajando en conjunto con las instituciones deportivas de la ciudad, en lo que será la primera edición del año del Telebingo Deportivo Solidario, iniciativa que lleva adelante Lotería del Chubut junto a Chubut Deportes y Gobierno del Chubut.

El Telebingo Deportivo Solidario está dirigido a instituciones federadas y no federadas que pueden utilizar este beneficio para el desarrollo de su actividad deportiva.

Esta edición tendrá su sorteo el 24 de mayo. Para más información los interesados podrán consultar acercándose al Gimnasio municipal Nº1, respecto a los requisitos para participar del Telebingo Deportivo 2026, siendo absolutamente necesario traer consigo DNI para efectuar el trámite.