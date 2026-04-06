Eulalio "Coco" Muñoz y Karen Cejas ganaron el Cross Country en Esquel

Cuarenta atletas protagonizaron la competencia de 8K en el Provincial que se desarrolló en la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta.

Con la organización de la Federación Chubutense de Atletismo, el municipio de Esquel y el Gobierno de la provincia a través de Chubut Deportes; se realizó la fecha del Provincial de Cross Country con 140 atletas de distintas escuelas deportivas.

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes junto a la profesora Alejandra Ibrahim -integrante del directorio- y el gerente Lucas De Godos; presenció la jornada de competencias y felicitó a los miembros de la Federación Chubutense por el trabajo realizado.

El olímpico Eulalio Muñoz (Escuela Municipal Awkache) con 25 minutos, 32 segundos se impuso en los 8K. Mientras que entre las damas, Karen Cejas hizo lo propio en 32 minutos 8 segundos. De esta manera, ambos clasificaron para el Nacional de Balcarce. Entre los caballeros, los escoltas fueron Bruno Alvarez y el olímpico Joaquiín Arbe. En tanto que las damas esquelenses Karina Neipán y Alejandra Carinao completaron el podio.

El Campeonato Provincial se desarrolló el último domingo con las categorías menores, donde se vio ganador al joven de Epuyén, Alon Ramírez Zicarelli en U14, al comodorense Valentino Bonelli en U16 y Maia Monín. En tanto que en U 18, Gino Balocchi y Lorenzo Saldivia, brindaron la mejor final corriendo a la par durante todo el trayecto. En tanto que la esquelense Nara Saint Fort Laurent se impuso entre las damas.

Clasificación

U12 – 1.000 Metros

Varones

1° Alan Loncón Epuyén 4:10

2° Samir Cáceres EMA Trelew 4:17

3° Facundo Suárez EMA Trelew 4:20

Mujeres

1° Eluney Antieco Sáez Esquel 4:29

2° Nahiara Correa Muñoz Esquel 4:40

3° Renata Yefilaf Viro Esquel 4:50

U14 – 1.500 Metros

Varones

1° Alon Ramil Zicarelli Epuyén 5:18

2° Milo Pinto EMA Trelew 6:17

3° Emanuel Antrichipay Awkache Esquel 6:22

Mujeres

1º Uma Di Carli Cronos R. Tilly 6:25

2° Lacksmhi Cuadros Esquel 7:10

3° Lucero González Esquel 7:21

U16 – 2000 Metros

Varones

1° Valentino Bonelli R. Tilly 6:58

2° Kanan St Fort Laurent Esquel 7:08

3° Renzo Muñoz Gualjaina 7:12

Mujeres

1° Maia Monín Madryn 7:38

2° Triana Calderón Esquel 9:10

3° Sarah Korn EMA Trelew 9:17

U18 – 4.000 Metros

Varones

1° Gino Balocci Comodoro 14:23.1

2° Lorenzo Saldivia EMA Trelew 14:23.2

3° Valentino Ibarra Trevelin 15:47

Mujeres

1° Nara Saint Fort Laurent Esquel 16:55

2° Luna González Esquel 17:08

3° Ximena Fozziano Comodoro 18:46

U20 – 6.000 Metros

Varones

1° Omar Caynechú Esquel 23:19

2° Santiago Lavados R. Tilly 24:53

3° Lautaro Miranda Gualjaina 27:27

Mujeres

1° Milagros González Esquel 32:03

U23 – 6.000 Metros

1° Ignacio Vilca Comodoro 28:57

Mujeres

1° Abril Loana Flores Comodoro 33:35

General 8 Kilómetros – Varones

1° Eulalio Muñoz Gualjaina 25:32

2° Bruno Álvaez El Maitén 25:44

3° Joaquín Arbe Esquel 35:49

4° Carlos Colinecul Gualjaina 26:25

5° Gabriel Manquillán Esquel 28:51

6° Martín León Esquel 29:39

7° Gastón Fuentealba Comodoro 29:45

8° Jairo Huenchumán Esquel 30:15

9° Santiago Morales Esquel 30:17

10° Sergio Trecamán Esquel 30:40

Mujeres

1° Karen Cejas Madryn 32:08

2° Karina Neipán Esquel 34:42

3° Alejandra Carinao Esquel 36:02

4° Yanina Solís Trevelin 36:16

5° Silvina Fernández Comodoro 36:44

6° Raquel Bogado Esquel 37:35

7° Rosana Calderero Comodoro 37:51

8° Cynthia Duflos Esquel 38:31

9° Rita Muñoz Esquel

10° Marina Mansilla Comodoro

11° Karina Rehl Trelew

Por Categoría – Mayores

Varones

1° Eulalio Coco Muñoz

2° Bruno Álvarez

3° Joaquín Arbe.

Mujeres

1° Karen Cejas

2° Karina Neipán

3° Alejandra Carinao.

40-49 Años

Varones

1° Gastón Fuentealba

2° Darío Goyeneche

3° Leonardo Miranda.

Mujeres

1° Cynthia Duflos

2° Karina Rehl

3° Gisella Ulloga.

50-59 Años

Varones

1° Sergio Trecamán

2° Eduardo Turchín

3° Nicolás Eyo.

Mujeres

1° Rosana Calderero

2° Adriana Almonacid.

Más de 60 Años

Varones

1° Alejandro Lavados (Esquel).