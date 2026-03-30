García y Luque ganaron la Corrida de las playas "Héroes de Malvinas"

Los atletas Alberto García y Vanesa Luque se quedaron con la distancia competitiva de 12K. Y en la distancia participativa de 5K se impusieron Leonel Chiorazzo y Rocío Talma Vidal.

Con largada en Rada Tilly y el gimnasio de la Comisión de Actividades Infantiles, se llevó a cabo este domingo una nueva edición de la Corrida de las Playas “Héroes de Malvinas”, la cual llevó a cabo el arribo de los atletas en el “Monumento a los Caídos en Malvinas” de Comodoro Rivadavia. Alberto García y Vanesa Luque se quedaron con la prueba competitiva de 12 kilómetros.

La competencia se retoma tras algunos años de ausencia, con una iniciativa de la Federación Chubutense de Pruebas Combinadas junto a Acuarium y el apoyo de Comodoro Deportes y las Municipalidades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, además de carácter solidario hacia el Hospital Regional y con presencia de Veteranos de Malvinas en la premiación.

Los 5K fueron para Leonel Chiorazzo y Rocío Talma Vidal, mientras que en los 12K ganaron Alberto García y Vanesa Luque, en una prueba que tuvo alrededor de 200 inscriptos.

“Fue una iniciativa de Mario Sosa, a través de la Federación, junto con Acuarium, poder homenajear a los Veteranos de Malvinas. También surgió a partir de una necesidad del Hospital. Se armó la idea de poder colaborar, pero a la vez recuperarlo, porque este evento se había perdido. Por suerte cumplimos con la causa solidaria y también pudimos homenajear a los Héroes de Malvinas”, comentó Nancy Regina, organizadora y referente de Acuarium.

La competencia tuvo largada simultanea desde Rada Tilly y CAI, con entrega de medallas y diplomas. “Venimos a cumplir, a estar presentes en la corrida de Malvinas. Largué tranquilo, ayer había corrido 1500 metros pista, así que ahora fue más que nada controlar el ritmo. El jueves estaremos en la otra carrera de Homenaje a Malvinas, los 8K en Caleta Olivia”, sostuvo Leonel Chiorazzo, quien junto a Rocío Talma Vidal realizan su preparación física en el Departamento Metodológico de Comodoro Deportes.

Por su parte, Rocío Talma Vidal apuntó: “Estoy muy contenta. Muy linda la temática de la carrera, además estamos todos vestidos de celeste y blanco, corriendo un circuito que fue muy rápido. Pude bajar mi marca que había hecho en los 5K Día de la Patria del año pasado en Gaiman. Muy contenta porque además vuelvo de una lesión, así que más que feliz”.

Vidal y Chiorazzo se preparan físicamente a las órdenes del preparador físico Carlos Grünewald, y tendrán el 1º Meeting Internacional Master en San Luis a fines de abril como próximo objetivo, tanto en 3K y 1500 metros pista como 10K de ruta. Más adelante en el año, se vendrá el Campeonato Nacional en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), y el Internacional Maxi Games en Mar del Plata.

Por su parte, “Beto” García, ganador de los 12K, expuso: “Muy linda carrera, un circuito muy rápido. Había que mantenerse entre los primeros. Pude aguantar. Ahora lo que sigue es Caleta Olivia, el jueves tenemos los 8K, y después vienen varias carreras largas de Trail. Había que largar, esta carrera no hay que dejarla pasar, porque es algo importante”.

Finalmente, Vanesa Luque, vencedora en 12K damas, apuntó: “La carrera es muy linda. La corrí cuando era muy chica, así que hoy corrí en homenaje a mi abuelo que me entrenaba. Esta fue una de las carreras que corrí con 15 años, hace mucho tiempo. Carrera dura, pero el día estuvo espectacular, y acompañando una noble causa. Con los Veteranos, y con el mensaje para que no haya nunca más guerras. No a la guerra, no nos ayuda en nada, a nadie”.

DSC_5181

………………..

Corrida de las Playas “Héroes de Malvinas”

Resultados

5K Varones

1- Leonel Chiorazzo 17:57

2- Fabio Gallardo 18:09

3- Daniel González 18:20

4- Daniel Agudo 18:35

5- Leandro Levicoy 19:09

5K Mujeres

1- Rocío Talma Vidal 21:05

2- Alida Levipani 21:54

3- Anahí Carrizo 22:55

4- Laura Ruiz 22:59

5- Romina Carrilaf 23:13

12.5 Km. Varones

1- Alberto García 40:25

2- Marcos Gómez 43:51

3- Daniel Pereyra 45:05

12.5 Km. Mujeres

1- Vanesa Luque 51:24

2- Silvana Fernández 52:16

3- Selena Domenech 52:44