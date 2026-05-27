Thiago Velázquez bajó su récord en las Fiestas Mayas

El atleta comodorense tuvo una destacada actuación en la tradicional corrida Fiestas Mayas de Buenos Aires, donde logró un nuevo récord personal en calle y continúa consolidando un gran presente deportivo.

El atleta comodorense Thiago Velázquez atraviesa un gran momento en su carrera deportiva. Con apenas 22 años, el fondista entrenado por Jorge Barisicó volvió a destacarse a nivel nacional tras competir en la 50º edición de las tradicionales Fiestas Mayas, disputadas en la ciudad de Buenos Aires, donde consiguió bajar por primera vez la barrera de los 31 minutos en los 10 kilómetros de calle.

Velázquez, estudiante del profesorado de Educación Física, continúa sumando importantes progresos en pruebas de medio fondo y fondo, luego de haber mejorado recientemente sus marcas personales en 3.000 y 5.000 metros en pista.

“La verdad que estoy muy contento por el resultado. Sinceramente esperaba un poco más, pero tampoco me quejo ya que bajé mi marca y pude bajar de 31 minutos los 10 kilómetros, que no es fácil”, expresó el atleta comodorense tras la competencia.

Además, destacó el trabajo realizado durante los últimos meses y aseguró que todavía tiene margen para seguir creciendo. “Hay mucho entrenamiento detrás de esto y por eso también sé que estoy para mejorarla aún mucho más, porque los entrenamientos vienen siendo muy buenos y las competencias igual”, sostuvo.

En ese sentido, Velázquez remarcó que el inicio de temporada fue muy positivo. “Sinceramente este primer trimestre del año fue bastante bueno y espero seguir así, ya que vengo muy concentrado y haciendo las cosas como se deben para estar a la altura en cada competencia”, señaló.

Con objetivos claros para lo que resta del año, el atleta ya piensa en sus próximos desafíos. “Ahora voy en busca de arrimarme lo más posible a los 30 minutos en los 10K para la segunda mitad del año”, comentó.

Antes de eso, tendrá un intenso calendario competitivo. “Primero se viene mi debut en 15 kilómetros ahora en junio y luego correr un 10K más a fines del mismo mes como para cerrar esta primera parte del año”, adelantó.

Además, en julio buscará potenciar su preparación con una experiencia de entrenamiento en altura. “La idea es subir a entrenar a Cachi, Salta, durante tres o cuatro semanas y prepararme lo mejor posible para competir en los 10 mil metros pista del Nacional de Mayores y luego buscar mi mejor marca en los 21 kilómetros de Buenos Aires, donde el año pasado debuté en la distancia con 1h08’”, explicó.

Por último, Velázquez agradeció el acompañamiento recibido desde el ámbito local. “Gracias a Comodoro Deportes y a Hernán Martínez por el apoyo incondicional. Estos resultados también son gracias a ellos, que están siempre apoyando a cada deportista de la mejor manera”, concluyó.

La competencia Fiestas Mayas 2026 reunió a más de 15 mil atletas en Palermo, Buenos Aires, en una de las carreras de calle más emblemáticas del calendario nacional. El ganador de la prueba fue el esquelense Joaquín Arbe, quien se impuso con un tiempo de 29:20, seguido por Manuel Córsico y el brasileño Wendell Souza. Además, el comodorense David Rodríguez finalizó en el puesto 18º con un tiempo de 30:53.