Erick Cheuque peleará con Agustín Sarfatti en Río Gallegos

El peleador comodorense enfrentará el 19 de junio a Agustín “Diosito” Sarfatti en el evento Depredador Fight Night. La delegación del Team Muñoz viajará con respaldo de Comodoro Deportes y también incluirá a otros competidores locales.

Erick “El Terrible” Cheuque será uno de los protagonistas de la novena edición del Depredador Fight Night (DFN), que se realizará el próximo 19 de junio en el Boxing Club de Río Gallegos. El representante comodorense afrontará una pelea profesional de kick boxing ante el cordobés Agustín “Diosito” Sarfatti, en la categoría hasta 63 kilos.

La delegación del Team Muñoz viajará acompañada por las profesionales Paula Lemos y los semiprofesionales Lautaro Paniagua y Bruno Lemos, mientras todavía resta confirmar la presencia de Martín Paniagua y Ailin Antrillao.

En la previa del viaje, el entrenador Mauro Muñoz mantuvo una reunión con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, donde recibió la confirmación del acompañamiento municipal para afrontar la competencia en la capital santacruceña.

“La reunión fue positiva. Tenemos chicos para competir en Río Gallegos el 19 de junio y después otro evento cercano el 18 de julio en el Ragnarok Patagonia. Hernán nos dijo que contemos con el apoyo de Comodoro Deportes y eso nos sirve mucho”, expresó Muñoz.

Cheuque llegará al combate tras haber conquistado en noviembre de 2025 el Título Mundial K-1/UMKBA en Comodoro Rivadavia. En aquella ocasión se consagró campeón mundial de la Unión Mundial de Kickboxing Asociados en la división hasta 64 kilos, luego de derrotar al boliviano Berty “El Guerrero” Arce por abandono en el cuarto asalto.

Del otro lado estará Sarfatti, un peleador con recorrido tanto en boxeo como en kick boxing. En el amateurismo acumuló 32 combates y fue dos veces campeón de A.M.B.A.P.A, mientras que como boxeador profesional registra nueve victorias y un empate. En kick boxing permanece invicto con un récord de 11 triunfos, ninguna derrota y un empate. Además, obtuvo el título sudamericano Pro K1 y fue subcampeón mundial WKC en 2021, en Egipto.

“Venimos trabajando duro. Mi hermano está siempre al pie del cañón, llevando a los chicos a competir con resultados positivos. Tenemos a Paula Lemos como nuestra primera competidora profesional, a Erick Cheuque como otro profesional consolidado y también estamos formando semiprofesionales como Bruno Lemos y Lautaro Paniagua”, destacó Muñoz.

El entrenador confirmó además que la comodorense Paula Lemos enfrentará a Agustina Gallardo en otra de las peleas profesionales de la cartelera.

La edición IX del Depredador Fight Night se desarrollará en homenaje a los Veteranos de Malvinas – Fernando Alturria y tendrá como combate central el cruce entre Cheuque y Sarfatti por el título del evento.